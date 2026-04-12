La clínica Suturo inaugura en Sevilla nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia con un prestigioso equipo médico

Con casi 1.000 metros cuadrados de superficie, el Grupo Suturo abre las puertas de su nueva clínica en el barrio de Los Remedios (calle Juan Sebastián Elcano 18), consolidándose como uno de los centros más completos de Andalucía en el ámbito de la Urología.

Más allá de sus instalaciones y su despliegue tecnológico, los propios pacientes del grupo -presente en Sevilla desde 2020- señalan que la verdadera fortaleza de Suturo radica en su equipo humano.

Suturo funciona como clínica integral, con especialidades que van desde la Urología y la Fisioterapia urológica —tanto masculina como femenina— hasta el tratamiento de patologías como el cáncer de próstata, renal y vesical, la hiperplasia benigna de próstata, la litiasis, el suelo pélvico y la andrología.

Al frente del proyecto se sitúan tres figuras referentes en esta disciplina: el doctor Manuel Ruibal, CEO del Grupo Suturo; el doctor Antonio Medina, director médico; y el doctor Rubén Campanario.

La clínica cuenta con un total de 17 grandes especialistas en Urología, todos ellos avalados por una extensa trayectoria profesional, con clínicas en Sevilla, Pontevedra, Murcia y Alicante.

El doctor Manuel Ruibal, CEO del Grupo Suturo. Grupo Suturo.

El primer robot Da Vinci en la sanidad privada de Andalucía Occidental

Tras más de 3.000 cirugías robóticas y más de 1.500 prostatectomías robóticas en su haber, lideradas por el doctor Manuel Ruibal, el Grupo Suturo acredita una experiencia difícil

de igualar.

Entre la tecnología con la que opera, destaca el robot Da Vinci, el primero puesto al servicio de los pacientes en el ámbito de la sanidad privada de Andalucía Occidental, que permite llevar a cabo intervenciones de alta precisión para el tratamiento

del cáncer de próstata, riñón y vejiga, así como para la hiperplasia benigna de próstata.

A ello se suma el láser de Holmium (HoLEP), una técnica de mínima invasión para tratar la hiperplasia benigna de próstata —la patología más frecuente en Urología—, con la que los doctores Antonio Medina y Rubén Campanario acumulan más de 1.500 intervenciones.

Esta apuesta decidida por la tecnología de vanguardia se completa con la hidroablación robótica mediante Aquabeam o Aquablation, un procedimiento que trata la próstata mediante vapor de agua sin efectos secundarios de carácter sexual.

Quirófanos propios, privacidad y una ubicación estratégica

La privacidad es uno de los ejes del modelo de atención de Suturo, especialmente relevante en el ámbito de la salud íntima: el objetivo es ofrecer a cada paciente y a su familia un trato personalizado, efectivo y discreto.

Los doctores Antonio Medina y Rubén Campanario. Grupo Suturo.

Para ello, las instalaciones cuentan con dos quirófanos propios completamente equipados para procedimientos de cirugía mayor y menor ambulatoria, así como salas de despertar individuales.

La clínica se sitúa en la calle Juan Sebastián Elcano, número 18, en pleno barrio de Los Remedios, una ubicación que ganará aún más accesibilidad con la futura construcción de la pasarela peatonal Princesa Leonor, prevista entre los puentes de San Telmo y Los Remedios, que conectará la zona con el entorno del centro histórico de Sevilla.