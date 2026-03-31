¿Por qué el SAS hace ahora un llamamiento a los donantes de sangre? La Semana Santa desestabiliza el registro

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha hecho un llamamiento a los donantes de sangre ante el desembarco de la Semana Santa. Cada año en este periodo las reservas bajan de manera significativa, por lo que desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía se anticipan a los hechos.

El pasado lunes, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla (CTTC) señaló que las donaciones se encuentran actualmente en un "mínimo aceptable"; no obstante, la tendencia durante los próximos días será descendente.

Desde el departamento de Salud, señalan que es "habitual" que en fechas festivas las donaciones bajen, obligando así al equipo a realizar este tipo de 'SOS'.

El motivo es que periodos vacacionales como la Semana Santa alteran los hábitos cotidianos que impactan directamente en los donantes.

Los días de descanso, desplazamientos y cambio en las rutinas hacen que disminuya la afluencia en los puntos de donación tanto fijos como móviles.

A esta caída en la participación se suma que muchos espacios habituales de donación reducen su actividad o modifican horarios, lo que limita aún más las posibilidades para donar. Sin embargo, la demanda hospitalaria no cesa.

Esta vez, desde el CTTC se ha hecho hincapié en un tipo de grupo sanguíneo en concreto. Se trata del A negativo, cuya disponibilidad suele ser más limitada. No obstante, los especialistas sostienen que todas las donaciones son necesarias.

Para hacer frente a esta situación, el SAS ha desplegado varios puntos móviles en diferentes municipios de la provincia andaluza. En Sevilla capital, este está ubicado en la avenida Manuel Siurot, que mantiene su horario habitual durante la mayor parte de la semana.

Sin embargo, algunas instalaciones hospitalarias habituales como la sala de donación del hospital Virgen Macarena permanecerán cerradas durante los días principales de la Semana Santa.

Además de la sangre, el CTTC ha organizado una convocatoria específica para la donación de plaquetas durante el próximo Sábado Santo.

Este componente resulta esencial para pacientes con patologías como la leucemia y presenta una vida útil especialmente corta, lo que obliga a planificar su obtención en momentos concretos.

Estas campañas extraordinarias se repiten en otros periodos críticos del calendario como el puente de la Constitución o las fiestas navideñas, cuando la acumulación de días festivos vuelve a afectar al ritmo habitual de donaciones.

Donaciones tras Adamuz

Una de las últimas peticiones que hizo el SAS fue los días posteriores al accidente de trenes de Adamuz. Aunque el motivo en esa ocasión nada tiene que ver con el actual, cabe destacar que la respuesta al llamamiento fue masiva.

El día después de la tragedia, hasta 760 personas pudieron donar sangre y un plasma en los diferentes puntos habilitados en la provincia de Sevilla tras el SOS del Centro Regional de Transfusiones (CRT).

Los centros de salud y zonas acondicionadas para las transfusiones de sangre no tardaron en llenarse y las largas colas aparecieron de inmediato.

El número de transfusiones de sangre realizadas triplicó el habitual. En términos comparativos, el 19 de enero de 2025 el número de donantes alcanzó los 306 -aunque finalmente pudieron hacerlos 258- y tres plasmas.

Dichos datos se traducen en un total del 172% respecto al mismo día del año anterior.

La importancia de la concienciación

Desde el ámbito sanitario se insiste en la necesidad de concienciar a la población sobre la importancia de donar de forma regular, más allá de momentos puntuales. La estabilidad de las reservas depende, en gran medida, de que exista una base constante de donantes.

En este contexto, la Semana Santa se convierte en una prueba de estrés para el sistema, en la que la respuesta ciudadana resulta clave para evitar situaciones de escasez y garantizar la atención a los pacientes.

El mensaje del SAS es claro: adelantarse a la caída de reservas es fundamental, y cada donación cuenta para sostener un sistema que no puede detenerse, ni siquiera en días festivos.