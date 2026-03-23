El Quirónsalud Infanta Luisa acoge la XIV reunión del Grupo Español de e-Dermatología e Imagen de la AEDV

Imagen de la XIV reunión del Grupo Español de e-Dermatología e Imagen de la AEDV. Quirónsalud.

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, en Sevilla, ha acogido la XIV Reunión del Grupo Español de e-Dermatología e Imagen (GEDEI) de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

Una nueva edición que se ha llevado a cabo en formato híbrido, tanto presencial como por streaming, con la intención de llegar a un mayor número de participantes con interés en la innovación en tecnologías de la imagen cutánea.

Así, se han dado cita, en el salón de actos del centro hospitalario, una treintena de especialistas en dermatología de diferentes hospitales de España para aprender y debatir los últimos avances e investigaciones de mayor interés y calidad científica con el fin de mejorar la capacidad diagnóstica y terapéutica de los asistentes.

En esta edición, han destacado las ponencias que han abordado novedades en teledermatología, dermatoscopia

y microscopía confocal, ecografía cutánea y los progresos en el campo de la Inteligencia

Artificial en dermatología.

La reunión de trabajo ha discutido los resultados de los proyectos de las líneas estratégicas del grupo compartiendo las propuestas de sus miembros, que esperan marque una nueva etapa de crecimiento y desarrollo del grupo.

Para el dermatólogo y responsable de la Unidad de Cirugía de Mohs y Servicio de Teledermatología del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, Tomás Toledo Pastrana, que además ha coordinado la reunión junto a Fernando Alfageme Roldán, especialista del Hospital Universitario Puerta de Hierro, en Majadahonda (Madrid); "la e-Dermatología y el diagnóstico dermatológico por imagen es esencial en la práctica diaria de nuestra especialidad" y, de ahí, la importancia de estas reuniones científicas para "aunar conocimientos que mejoren la atención personalizada a nuestros pacientes".

El dermatólogo Toledo Pastrana, además, ha formado parte de la mesa redonda 'Presente y futuro de la teledermatología en España', junto con los doctores David Moreno Ramírez, jefe de Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Virgen Macarena, y del Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR).

Por parte de Quirónsalud, también han participado el director médico del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, Fernando Maroto, así como el director corporativo de Procesos, Pepe Rodríguez, que ha formado parte de la mesa redonda 'Inteligencia artificial: aplicaciones inmediatas y perspectivas futuras en dermatología, visto por no dermatólogos', donde ha debatido con la profesora Carmen Serrano Gotarredona, titular de Telecomunicaciones en la Escuela de Ingeniería de Sevilla sobre la realidad de la IA en la actividad diaria de la sanidad.

El encuentro ha sido cerrado por la catedrática de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería de Sevilla, la profesora Begoña Acha, quien ha hablado sobre la evolución de los modelos de inteligencia artificial, los grandes modelos de lenguaje y el aprendizaje automático en las ciencias de la salud.

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, primer centro hospitalario privado en organizar una reunión científica del GEDEI, ha mostrado su apoyo y colaboración para la celebración de este encuentro en su firme compromiso con la excelencia, como una forma constante de trabajar y mejorar.

Este enfoque se refleja en su apuesta decidida por la investigación y el desarrollo, impulsando soluciones innovadoras que incorporan los avances más recientes de la especialidad.

Gracias a ello, logra ofrecer a los pacientes opciones cada vez más eficaces, seguras y adaptadas a sus necesidades, situando siempre su bienestar en el centro de cada decisión.