La huelga de médicos vuelve a perder fuerza en Sevilla: "Al secundarla pueden llegar a perder 1.000 € a la semana"

La huelga de médicos ha vuelto a perder fuerza en Sevilla. Durante la primera jornada de esta nueva convocatoria celebrada el pasado lunes 16, la participación ha sido de en torno a un 25 por ciento, según los datos aportados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Una cifra inferior a la del mes pasado, puesto que, durante los cinco días que celebró, la asistencia alcanzó un 30 por ciento. Pero la cuestión es que esta dinámica se lleva produciendo de forma progresiva: en enero el seguimiento superó el 40.

Ahora, la presidenta del sindicato médico de Sevilla, Olga Rufo, asegura que esta situación "no coge por sorpresa".

La sanitaria explica a EL ESPAÑOL de Sevilla cuál es la razón del descenso de la participación en la capital hispalense. Las pérdidas económicas que genera.

Según la responsable del citado organismo, "al secundar la huelga, los participantes que llevan trabajando entre 15 o 20 años pueden llegar a perder unos 200 euros al día; 1.000 a la semana". Cabe destacar que esta cantidad es una estimación calculada de forma prorrateada.

Dicha circunstancia, unida al hecho de que "las negociaciones no son fructíferas", son las responsables de que los sanitarios que participan "se desanimen" y, por ende, decidan no asistir a la convocatoria.

En esta línea, Rufo afirma que "siempre se contempla que el primer día de las huelgas repetidas la incidencia baja, por lo que es importante hacer el balance al final de la semana". No obstante, asegura que "no es un descenso muy importante para lo que podía haber sido".

Ahora, lo que tanto ella como el sindicato al que representa esperan es que "en la manifestación del miércoles sea multitudinaria" y que así "la cifra se iguale".

A pesar del descenso en la asistencia a la huelga en Sevilla, Rufo defiende que esto "no va a actuar como freno". "Dejar de celebrar la huelga significaría asumir una derrota, y no lo vamos a consentir".

Asimismo, destaca el hecho de que los médicos, "al ser un servicio esencial", pueden llegar a plantear un "paro indefinido, sin ceses parciales".

Significado de la huelga

La huelga, organizada por varios sindicatos médicos, tiene un carácter intermitente y escalonado, con semanas de paro que se prolongarán hasta junio de este año, según fuentes sindicales.

El motivo central de la protesta es el rechazo al nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud, que, según los médicos, no reconoce adecuadamente la responsabilidad, formación y carga laboral del colectivo sanitario.

Entre sus demandas se incluyen aspectos como una jornada laboral de 35 horas semanales, la remuneración justa de las guardias, mayor autonomía profesional, y un estatuto propio que contemple la carrera profesional y la especialización.

Los sindicatos señalan que el objetivo de estas jornadas es mantener la presión negociadora, buscando abrir un diálogo efectivo que permita mejorar la calidad de vida de los médicos y, en consecuencia, garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público.

La huelga en Andalucía

La bajada en la participación no se ha dado solo en Sevilla, sino que es una tendencia extendida en toda la comunidad.