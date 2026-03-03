Un centro privado de Sevilla se cuela en la lista de los mejores de España según la revista Newsweek

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón vuelve a destacar como único centro privado de Sevilla entre los 100 mejores hospitales de España en la nueva edición del ranking World’s Best Hospitals 2026 publicado por la revista Newsweek.

Sagrado Corazón vuelve a tener presencia en este listado por séptimo año consecutivo, apareciendo, desde la primera edición, en el ‘Top 50’ nacional. En esta edición, ocupa el 43º puesto.

El Hospital Quirónsalud Málaga completa la presencia de centros del grupo Quirónsalud de Andalucía, siendo, junto a Sagrado Corazón, los dos únicos hospitales privados de la región entre los 50 mejores del país.

Esta clasificación se construye a partir de un amplio proceso de evaluación que combina la opinión de decenas de miles de profesionales sanitarios de 32 países con otras métricas a las que en esta octava edición se ha otorgado mayor relevancia, como los indicadores de calidad hospitalaria, datos de seguridad y experiencia del paciente y una encuesta sobre la implantación de PROMs (Patient Reported Outcome Measures).

Destacada presencia del grupo Quirónsalud con catorce centros en el ranking

En el ranking global de los 250 mejores hospitales del mundo figura, un año más, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, que se mantiene entre los 170 primeros y continúa siendo uno de los doce centros españoles incluidos en este listado internacional.

En España, Quirónsalud cuenta con once centros entre los más destacados, diez de ellos situados en el ‘top 50’ nacional: Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (9º), Hospital Ruber Internacional (14º), Centro Médico Teknon (16º), Hospital Quirónsalud Barcelona (20º), Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (29º), Hospital Universitari Dexeus (31º), Hospital Universitari Sagrat Cor (35º), Hospital Quirónsalud Málaga (36º), Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón (43º), Hospital Universitario Rey Juan Carlos (48º) y Hospital Universitario La Luz (92º).

Además, por cuarto año consecutivo, Newsweek publica el ranking de los mejores hospitales de Colombia, donde figuran tres centros de la red de Quirónsalud en el país: Centro Médico Imbanaco (6º), Clínica Medellín (25º) y Clínica del Prado (35º).