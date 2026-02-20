El "elevado coste económico" frena el respaldo de los médicos sevillanos a la huelga general contra el Estatuto Marco

Médicos durante la manifestación convocada por el Sindicato Médico de Sevilla el 11 de diciembre. María José López / Europa Press

La huelga de médicos que comenzó el 16 de febrero finaliza hoy con una participación en Sevilla de en torno al 30 por ciento, según los datos ofrecidos por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esta participación contrasta con la huelga convocada en diciembre de 2025, cuando la participación en la capital ascendió hasta el 43 por ciento.

Los facultativos de toda España finalizan así la segunda convocatoria de huelga general en tres meses, que busca un diálogo con el Ministerio de Sanidad para remodelar el Estatuto Marco y mejorar las condiciones laborales de los médicos.

Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz, ve normal esta disminución en la participación y la achaca, en declaraciones a EL ESPAÑOL, a "el elevado coste económico" que implica hacer varios días de huelga para los facultativos.

"Es natural que haya un descenso de participación porque, cuanto más se prolonga un conflicto, más difícil resulta sufragar los problemas económicos a los que se enfrentan las personas que hacen la huelga", alega.

En este sentido, apunta a que "no todo el mundo puede permitirse perder ese dinero", por lo que, en lugar de acudir los cinco días de huelga, "lo hacen uno o dos".

Según los datos facilitados por el SAS, el lunes 16, primer día de huelga, la participación en Sevilla fue del 30,43 por ciento; el martes, del 30,43 por ciento; el miércoles, del 32,06 por ciento y el jueves del 30,19 por ciento.

Si se comparan con los datos del SAS de la huelga de diciembre de 2025, la participación comenzó en Sevilla con un 36 por ciento y terminó con un 43. Casi 13 puntos de diferencia con la actual.

Aun así, Ojeda apunta a que los datos no son del todo representativos ya que responden a "datos globales de plantilla". Es decir, el SAS cuenta con el total de la plantilla "en números absolutos", y dentro de ella hay facultativos que, por su responsabilidad o trabajo, están imposibilitados a hacer la huelga.

"Una huelga que tenga un seguimiento máximo en datos oficiales rondaría el 50 por ciento", apunta el sindicalista médico. Añade que están "muy contentos" con la participación, ya que "un 70 por ciento de los compañeros que podían hacer huelga, la han hecho".

Mujeres jóvenes

Respecto al perfil de participantes, Rafael Ojeda señala a este periódico que "la movilización ha sido muy elevada en todos los rangos", pero que destaca especialmente a los jóvenes.

"Los jóvenes se han movilizado mucho", afirma. Añade que, "tradicionalmente", los jóvenes participaban menos en este tipo de manifestaciones, pero que la situación se ha invertido.

A su vez, apunta a una mayor participación de mujeres, pero por una lógica muy sencilla: "las nuevas generaciones de facultativos están eminentemente feminizadas".

Huelga escalonada

La huelga, organizada por varios sindicatos médicos, tiene un carácter intermitente y escalonado, con semanas de paro que se prolongarán hasta junio de este año, según fuentes sindicales.

El motivo central de la protesta es el rechazo al nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud, que, según los médicos, no reconoce adecuadamente la responsabilidad, formación y carga laboral del colectivo sanitario.

Entre sus demandas se incluyen aspectos como una jornada laboral de 35 horas semanales, la remuneración justa de las guardias, mayor autonomía profesional, y un estatuto propio que contemple la carrera profesional y la especialización.

Los sindicatos señalan que el objetivo de estas jornadas es mantener la presión negociadora, buscando abrir un diálogo efectivo que permita mejorar la calidad de vida de los médicos y, en consecuencia, garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público.