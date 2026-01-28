El Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla se suma a la iniciativa 'Sevillistas de Cuna'

El Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla ha participado, por segundo año consecutivo, en la iniciativa 'Sevillistas de cuna' impulsada por el Sevilla FC, una campaña cuyo propósito es "dar la bienvenida a los recién nacidos sevillistas" desde sus primeros días de vida.

Con motivo del 136 aniversario del Sevilla FC, el centro ha colaborado en la entrega de un kit de bienvenida a siete recién nacidos cuyas fechas de nacimiento coincidieron con esta efeméride, según ha informado en una nota.

En esta ocasión, la acción ha contado con la participación de Joaquín Caparrós, presidente de Honor del Sevilla FC, y Pablo Blanco, embajador del club y Dorsal de Leyenda, quienes acompañaron a las familias en este gesto simbólico.

Con esta colaboración, el Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla "reafirma su compromiso con las familias, promoviendo iniciativas con valores compartidos con la sociedad".