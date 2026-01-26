El Virgen del Rocío inaugura la reforma de la Unidad de Salud Mental tras una inversión de 500.000€

Imagen del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, durante la inauguración. Junta de Andalucía. Sevilla

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha inaugurado este lunes la reforma de la Unidad de Salud Mental Comunitaria Sur del Hospital Virgen del Rocío.

El titular de Sanidad ha aprovechado la cita para anunciar que Andalucía aprobará durante el primer trimestre el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones.

La reforma se incluye en el plan de infraestructuras en el que se ha invertido 14,2 millones de euros en los últimos dos años para 36 proyectos distribuidos en Andalucía.

La renovación ha contado con un presupuesto de 500.000 euros procedentes del Plan de Acción de Salud Mental del Ministerio de Sanidad. En concreto, se ha llevado a cabo la creación de circuitos y espacios diferenciados para la atención de la salud mental de niños y adolescentes.

"Estos circuitos permiten una atención más adecuada y personalizada", ha subrayado Antonio Sanz que ha añadido que "representa un avance en la humanización de la atención en salud mental, un compromiso firme con nuestros pacientes y sus familias".

Ahora, la unidad dispone de dos consultas de psicología y psiquiatría para atender a menores y otras seis para adultos. También tiene espacios de enfermería, para trabajo social y área administrativa.

El edificio cuenta además con ascensores y accesos adaptados, más luminosidad y confort ambiental debido a las reformas en climatización, aislamiento y diseño interior.

"Esta unidad nos permite desarrollar trabajos específicos y especializados de alta sofisticación: programas dirigidos a tratar en etapas tempranas el riesgo de suicidio, psicosis o trastornos de la conducta alimentaria, que evitan ingresos y reingresos", ha declarado Sanz.

El consejero ha señalado que las inversiones en materia de Salud Mental en la Sanidad andaluza han contribuido a "mejorar la calidad asistencial y la humanización de los espacios, favoreciendo entornos terapéuticos más adecuados para pacientes y profesionales, creando circuitos y espacios diferenciados para la atención de la salud mental de niños y adolescentes".

El titular ha aprovechado la inauguración de la reforma para anunciar que la comunidad aprobará este primer trimestre el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones.

El mismo busca reformar y transformar el modelo de atención en salud mental y adicciones. Será la primera vez que se incorpore la atención a la patología dual.