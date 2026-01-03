Mueren cinco personas por un brote de Gripe A en una residencia de mayores de Sevilla

El pasado viernes, la hermandad del Baratillo tenía prevista una visita de los Reyes Magos al centro para entregar regalos a los residentes, sin embargo, esta tuvo que ser suspendida a causa del brote.

A través de una publicación en redes sociales, ha transmitido sus condolencias y ha anunciado que hará entrega de los regalos previstos a través del personal del centro.

La tasa de incidencia de síndrome gripal en Andalucía ha caído en más de 30 puntos en la pasada semana del 22 al 28 de diciembre de 2025, en la que se celebró la Navidad, pasando de 79 a 45,2 casos por 100.000 habitantes.

Así lo ha detallado este viernes en un comunicado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

No obstante, el consejero Antonio Sanz, ha pedido "no bajar la guardia" ante la gripe y el resto de las infecciones respiratorias agudas (IRA), "aunque los datos reflejan un pronunciado descenso de la incidencia en la última semana".