Un brote de hepatitis A en la Facultad de Bellas Artes deja 13 contagiados: Sanidad está investigando el caso

La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha una investigación para determinar el origen de un brote de hepatitis A detectado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla que ha dejado 13 contagiados.

Según la información facilitada por fuentes de la Consejería, el brote ha afectado a un total de 13 personas. De ellas, diez han precisado ingreso hospitalario en algún momento de la evolución de la enfermedad. No obstante, las mismas fuentes han confirmado que todos los afectados ya han recibido el alta médica y se encuentran fuera de peligro.

El objetivo del proceso de investigación es esclarecer cómo se produjo la cadena de contagios y si existe un foco común que explique la aparición de los casos.

El último contagio registrado se notificó el pasado 25 de noviembre. Desde la administración autonómica señalan que, por ahora, no se puede descartar que parte de los contagios se produjeran fuera del ámbito universitario, ya que la investigación sigue abierta y se están analizando diferentes hipótesis.

Por su parte, la Universidad de Sevilla ha asegurado que la Facultad de Bellas Artes continúa desarrollando su actividad académica con absoluta normalidad.

Desde la institución han explicado que, una vez conocidos los primeros casos, se activaron de inmediato los protocolos sanitarios establecidos para este tipo de situaciones. Asimismo, han subrayado que no se han detectado nuevos contagios en los últimos días, lo que apunta a que el brote podría estar controlado.

Hepatitis A

La hepatitis A es una enfermedad infecciosa aguda que afecta al hígado y está provocada por el virus de la hepatitis A (VHA). En la mayoría de los casos se trata de una patología autolimitada, es decir, que suele resolverse sin dejar secuelas graves.

Los síntomas aparecen de forma repentina e incluyen náuseas, vómitos, pérdida de apetito, fiebre, malestar general y dolor abdominal. Posteriormente, es frecuente la aparición de ictericia —coloración amarillenta de la piel y los ojos—, picor, orina oscura y, en algunos casos, heces de color claro.

El Ministerio de Sanidad explica que la principal vía de transmisión del virus es de persona a persona a través del contacto fecal-oral. Por este motivo, la propagación es más habitual en entornos cerrados donde existe una convivencia estrecha y continuada, como los hogares o determinados espacios colectivos.

Andalucía

En cuanto a la evolución de la enfermedad en la comunidad autónoma, los datos del Gobierno central reflejan un incremento significativo de los casos en Andalucía.

Durante 2024 se han confirmado 166 infecciones por hepatitis A, una cifra que más que duplica la registrada en 2022, cuando se contabilizaron 67 casos. Este aumento ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención.