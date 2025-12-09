Así quedan los servicios mínimos por la huelga de médicos: partos como en un día festivo y Salud Responde al 75%

La comunidad andaluza afronta desde este martes, 9 de diciembre, cuatro jornadas consecutivas de huelga convocada a nivel nacional.

Este paro que llega en uno de los momentos de mayor presión asistencial del otoño y que conllevará la aplicación de servicios mínimos similares a los domingos y días festivos.

La ola de virus respiratorios, que ha llevado a la Junta de Andalucía a recomendar el uso obligatorio de mascarillas en centros de salud, hospitales y residencias hasta el 8 de enero, coincide de lleno con la protesta de los facultativos, que denuncian las condiciones laborales que plantea el nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad.

Para estos cuatro días de paro, del 9 al 12 de diciembre, el SAS ha establecido unos servicios mínimos equivalentes a los de un día festivo, tanto en Atención Primaria como en los hospitales.

El objetivo, según la orden publicada, es garantizar la atención urgente y los tratamientos que no admiten demora durante una huelga que afecta a cerca de 30.000 médicos en Andalucía.

Ambulatorios

En los centros de salud que cuentan con un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), no se contemplan refuerzos adicionales, ya que la cobertura funcionará exactamente igual que en fines de semana o festivos.

En aquellos ambulatorios sin SUAP o cuyos horarios no coincidan con el del dispositivo de urgencias, se designará a un médico exclusivamente para atender la actividad urgente durante el horario habitual.

En los hospitales, las urgencias, los cuidados críticos y los partos funcionarán con la plantilla habitual de un domingo o festivo. La orden establece que deben mantenerse al 100 por ciento las pruebas diagnósticas y los procedimientos urgentes, así como toda la actividad que habitualmente se presta en festivo.

Las unidades de urgencias podrán reforzar su dotación hasta en un 50 por ciento adicional en función del número de médicos internos residentes (MIR) asignados. No obstante, aquellas unidades con menos de tres residentes no tendrán ningún tipo de refuerzo.

Los servicios de emergencias extrahospitalarias también funcionarán bajo mínimos: el 061 operará al 90 por ciento de su capacidad y Salud Responde atenderá al público con el 75 por ciento de su plantilla.

Servicios "adecuados"

Mientras la Administración defiende que estos servicios mínimos son "los adecuados" para garantizar la atención sanitaria esencial, el Sindicato Médico Andaluz los rechaza al considerar que han sido impuestos de manera unilateral y que dificultan el impacto de la protesta.

Su presidente, Rafael Ojeda, ha insistido en que la convocatoria no responde a reivindicaciones económicas, sino al intento de frenar "la insostenibilidad del sistema".

"No estamos pidiendo dinero. Esta es una huelga en la que se pierde dinero. Vamos a la huelga por mejorar las condiciones de trabajo y por la supervivencia del sistema público. Si no cambia el modelo, la sanidad pública es insostenible", aseguró en Canal Sur Televisión.

Choque político

La huelga ha reactivado además el choque político entre Junta y Gobierno central. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha acusado directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, del "daño" que pueda generar este paro en el SAS justo después del puente de la Constitución.

Sanz sostiene que la regulación del Estatuto Marco es competencia exclusiva del Ministerio y que su falta de diálogo con las comunidades ha provocado el malestar de los facultativos.

La Consejería insiste en que la reforma propuesta no solo inquieta a los médicos, sino que ha generado "fricciones" en otros colectivos profesionales como Enfermería, técnicos, fisioterapeutas o trabajadores de emergencias, que temen que la nueva clasificación profesional rompa dinámicas organizativas ya consolidadas.

Con los centros de salud y los hospitales funcionando en modo festivo durante cuatro días y con la demanda asistencial disparada por los virus respiratorios, la Junta apela a la "responsabilidad" de los profesionales y del Ministerio para evitar un mayor impacto en el sistema.