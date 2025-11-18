Alerta en Sevilla por de 15 brotes de sarna en residencias de mayores: piden a Salud una "investigación exhaustiva"

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), ha solicitado a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que abra una "investigación exhaustiva" debido al "incremento" de brotes de sarna en residencias de mayores de la comunidad.

Hasta el 2 de noviembre, en Sevilla se han registrado 15 situaciones de este tipo. Según los datos de la FOAM -facilitados por parte de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica-y a los que hace mención Europa Press, hasta la fecha, este 2025 ha sido el segundo año con más brotes de sarna en residencias de mayores de Andalucía.

En este sentido, solo lo supera el 2024, que cerró con 67. En cuanto a las provincias, Málaga y Sevilla son las dos que encabezan la lista con 21 y 15 brotes respectivamente.

La federación ha pedido al departamento de Salud de la Junta que se fije en la forma de actuar de otras autonomías para así poder "identificar buenas prácticas".

Además, le ha solicitado a la mencionada consejería que evalúe los recursos que se están utilizando actualmente para la prevención y el control de estas situaciones.