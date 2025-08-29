Rocío, dietista-nutricionista, advierte a España sobre la dieta de los sevillanos: "Siempre incluyen un plato muy bueno"

Rocío Gala, dietista-nutricionista con 17 años de experiencia en el sector, lo tiene claro. La alimentación de los sevillanos durante el verano tiene una peculiaridad y es muy buena. No hay casa de Sevilla en la que falte un vaso de gazpacho a la hora de comer.

Según la dietista-nutricionista, también vocal del Colegio de Profesionales de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía, este es uno de los mejores alimentos para combatir las tórridas jornadas a las que la capital hispalense tiene que hacer frente.

Y es que la receta está hecha a base de agua y con verduras como el tomate o los pimientos, por lo que se convierte en una perfecta fuente de hidratación, algo que es fundamental en épocas en las que se alcanzan temperaturas de alrededor de 40 grados.

La CEO de RG Nutrición cuenta a EL ESPAÑOL de Sevilla que "mucha gente toma cerveza o tinto de verano para hidratarse" y, por ende, refrescarse en los días de verano, pero esto es un error. La razón es que el alcohol que contienen estas bebidas provoca el efecto contrario.

Por este motivo, la experta defiende que "lo ideal es tomar agua antes de ingerir una cerveza o tinto de verano".

"Con cabeza"

Asimismo, Rocío Gala hace un llamamiento a los sevillanos. "No tengo nada en contra de las tapas, en absoluto, pero hay que tomarlas con cabeza". Con esto último se refiere al hecho de que este tipo de platos tomen especial protagonismo durante la temporada estival.

Y es que son pocos los sevillanos que prefieren un puchero o potaje frente a una ensaladilla en la temporada estival. Por ello, aunque tapear es una opción ideal, hay que encontrar un equilibrio.

"Lo mejor es optar por recetas frescas que estén hechas a base de vegetales". Algunos de los platos que la dietista-nutricionista menciona es el salmorejo, los aliños o el picadillo de patatas. Todas estas opciones están cargadas de nutrientes, son frescas y fáciles de elaborar.

Las legumbres como alternativa

Otra de las alternativas saludables y saciables son las que contienen legumbres. Sin embargo, no a todo el mundo le apetece un plato de cuchara con los termómetros rondando los 40 grados.

Por este motivo, Rocío Gala afirma que una buena forma es optar por "legumbres frías". En este sentido, hay ciertas recetas que despuntan. Las reinas, sin lugar a dudas, son las ensaladas. Muchos sevillanos se decantan por combinar arroz, lentejas y garbanzos con ingredientes típicos de esta receta.

Se elija la receta que se elija, la cuestión es tener presente que durante el verano también hace falta cuidarse. Para ello, hay una gran amalgama de platos de lo más variados que son todo un acierto en los días de calor.