Así trabajan en el Polígono Sur para cambiar el estigma de la vacunación infantil: “No la ven necesaria”

La baja tasa de vacunación infantil es uno de los problemas endémicos del Polígono Sur. La colaboración entre todas las instituciones ha permitido un aumento de la cobertura de un 33,2 por ciento para los nacidos en 2021, pero queda mucho por hacer. "No la ven necesaria", cuenta Raquel Roldán, coordinadora de enfermería del distrito.

Son los primeros logros de un trabajo conjunto que se intensificó a partir de 2023 con la puesta en marcha de un concurso artístico. En él participaron 400 escolares. El objetivo era cambiar la percepción de una población que no suele entender el concepto de prevención en la salud.

La estrategia se puso en marcha al constatar que la vacunación infantil se encontraba muy por debajo de la media de la ciudad, del 95 por ciento. Según los distintos barrios, estaba entre el 70 y el 80 por ciento.

"El déficit se notó sobre todo desde la pandemia", cuenta Javier Peso, coordinador de la Mesa de Salud del Polígono Sur. Es el órgano que ha guiado la colaboración entre Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla, Diputación, ONG’S y entidades privadas.

Fue entonces cuando ya se creó un grupo especial de vacunación. En los centros de salud empezaron a llamar a los vecinos para vacunar a sus hijos, pero la tarea era ardua y no recibía los frutos deseados. Muchos eran "difíciles de localizar".

"Mitos y boca a boca"

La complejidad de la tarea la confirma Raquel Roldán, coordinadora de Enfermería en el Polígono Sur, que lleva trabajando en la zona desde 2005. "La población no tiene el concepto de la prevención. No la ven necesaria. Valoran solo la inmediatez", explica. Sucede de forma parecida con las consultas de enfermería por la diabetes, añade.

Por otro lado, "los mitos y el boca a boca hacen mucho daño en este tipo de población". "Si a un niño lo vacunan y tiene fiebre, lo acaba sabiendo toda la familia y son reticentes", indica esta profesional.

Para Javier Peso "es una cuestión de desinformación y de educación social". "Detectamos bulos sobre efectos secundarios o gente que cree que sus hijos se van a quedar tontos. Se convierten en mitos y creencias dentro de la comunidad", añade.

Fue tras este trabajo previo de los centros de salud, cuando desde octubre de 2023 la Mesa de Salud empezó a trabajar en una campaña de vacunación más amplia. En ella se implicó a todas las instituciones y a entidades como la Fundación Cajasol y el Betis que han aportado financiación y parte de los premios.

Un concurso artístico para escolares

Con el lema de "Un barrio bien vacunado es un barrio mejor protegido" se activaron una serie de acciones. La más llamativa de todas, el I Concurso Artístico Vacúna-me para escolares.

En él se invitaba a niños desde la Educación Infantil a la ESO a presentar creaciones en cualquier soporte relacionadas con la vacunación. Eso sí, los mayores, alumnos de 2º de ESO debían presentar un vídeo. El objetivo era que se hiciese viral entre la comunidad, desvelan los organizadores.

En uno de ellos, presentado en el acto de la entrega de premios, hasta tres alumnas se animaban a cantar un trap sobre las bondades de las vacunas. "Las desinformaciones nos llevan a malas decisiones, fuera sustos y temores. Di sí a las vacunaciones", decía una de ellas en otro fragmento.

Nuestras alumnas de 2ESO reciben el primer premio de la Campaña Vacuna-me del Comisionado para el Polígono Sur ¡Enhorabuena! pic.twitter.com/c5bbAisWwd — IES Polígono Sur (@IesPSur) June 12, 2024

Con el fomento de la participación de los alumnos, han conseguido que el mensaje empiece a calar, pero el trabajo es mucho más extenso. A través de las organizaciones sociales se ha trabajado directamente con las familias. Se han organizado grupos focales de investigación para entender sus motivaciones. También se ha implicado a farmacéuticos, médicos de familia y profesores para concienciar.

Cartilla vacunal como requisito

Del mismo modo, como parte de este plan, la Consejería de Salud incorporó la obligación de tener la cartilla vacunal como requisito para la matriculación en escuelas infantiles o solicitar prestaciones. "Todas las estrategias son válidas", defiende Javier Peso.

"Ha habido un incremento indudable en el último año, pero tiene que ver con trabajos previos. El impacto será mayor en los próximos meses por todos los dispositivos que estamos poniendo en marcha", cuenta Javier Peso.

En la primera línea de este trabajo está Raquel Roldán. Confiesa que "los padres se han visto un poco obligados a vacunar" al haber "repetido tanto el mensaje" entre todos. Las enfermeras escolares también hacen labores de captación.

No obstante, solo es un primer paso. De hecho, para los menores nacidos en 2019, con la segunda dosis de la triple vírica, la cobertura solo pasó del 61,2 al 74,05 por ciento. La clave, según cuenta esta responsable, es que los padres son más reticentes. Al ser los niños más mayores, "les duele y lloran más". "Con los adolescentes ya es imposible", revela.

Captación "constante"

El trabajo de captación es "constante" desde los dos centros de salud del Polígono Sur, donde la vacunación no requiere cita. Está abierta siempre. "Cogemos listado, llamamos continuamente, con el problema añadido de cambios habituales de teléfono o que no existen. Vamos a los domicilios y no encontramos al niño. La dedicación es importante", revela.

"Cuando hay brotes de sarampión o paperas sí saltan las alarmas y acuden a vacunarse. Pero son momentos puntuales", asegura Raquel. Pese al avance registrado, asegura que los resultados preliminares de este año no son tan positivos, lo que avala la necesidad de continuar con dichas estrategias.

Las acciones de la Mesa de Salud siguen en marcha para derribar los falsos mitos que acompañan a la vacunación en el Polígono Sur. Entre ellas está el concurso Vacúna-Me, que valora repetir de cara a siguientes años. Todos los frentes se mantienen abiertos para integrar el mensaje en una población que no tiene la prevención de la salud como prioridad.