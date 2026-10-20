Toscano deja la Subdelegación después de casi tres años al frente: irá como número 3 en las listas del PSOE al Congreso

Francisco Toscano ha dejado su cargo como subdelegado del Gobierno en Sevilla después de casi tres años en él. Ahora, el socialista irá como número tres en las listas del PSOE de la provincia de Sevilla al Congreso de los Diputados de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, algo con lo que su puesto era incompatible.

La noticia se supo la semana pasada, sin embargo, no ha sido hasta este martes cuando su cese se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fue Pedro Fernández, actual delegado del Gobierno en Andalucía, quien nombró a Toscano como subdelegado de la provincia en enero de 2024. Anteriormente, estas funciones las había desempeñado su tío, Carlos Toscano.

Tal y como ha informado la Subdelegación, el puesto será ejercido por el director del área de Trabajo e Migraciones de la delegación del Gobierno en Andalucía, Vicente Vigil-Escalera Pacheco, con una trayectoria de 40 años en la Administración pública, tanto en la autonómica como en la central.

El hasta ahora subdelegado agradeció hace unos días "a todos los compañeros y compañeras" que han propuesto su nombre para la candidatura del PSOE de Sevilla al Congreso. "Un inmenso honor que recibo con emoción, humildad y responsabilidad", aseguró en sus redes sociales.

Francisco Toscano ha estado al frente de la subdelegación en momentos tan delicados como el tiroteo en el municipio de Isla Mayor del pasado año en el que unos narcos hirieron a agentes de la Guardia Civil o en asesinatos machistas.

No obstante, también ha sido testigo en primera persona de otros hechos clave para Sevilla como la puesta en marcha del tercer carril de la AP-4. Ahora, su próximo reto se conocerá una vez que los españoles hayan votado.