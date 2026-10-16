Cae en Sevilla una red criminal que había construido un almacén subterráneo para guardar la droga

La Guardia Civil ha desmantelado en el municipio sevillano de Osuna una red criminal que se dedicaba al cultivo y a la venta de marihuana.

Además, los narcotraficantes habían construido un almacén subterráneo en uno de los edificios en los que tenían las plantaciones para guardar la mercancía. Según el Instituto Armado, este hecho es especialmente "llamativo" puesto que ponía en riesgo la estructura, pudiendo provocar un derrumbe.

Dicha edificación se hizo sin consentimiento legal de ninguna organización, con el riesgo de estar mal hecha y provocar el desplome del inmueble. Este tipo de instalaciones permiten mantener las plantaciones ocultas y generar las condiciones necesarias para el cultivo intensivo de hierba.

La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de Sevilla, ha intervenido tres cultivos 'indoor' de cannabis y ha detenido a tres personas acusadas de narcotráfico y defraudación de fluido eléctrico.

En la operación se han practicado tres entradas y registros domiciliarios, previamente autorizados por la autoridad judicial, en tres puntos distintos de la localidad de Osuna.

Como resultado de la inspección, se han incautado 420 plantas de cannabis en diferentes estados de crecimiento, dinero en efectivo y un arma 'taser' que había sido conseguida de manera ilícita.

Durante los registros, los agentes pudieron comprobar la elevada sofisticación de algunas instalaciones destinadas al cultivo de interior. Estos sistemas están diseñados con el objetivo de ocultar las plantaciones y dificultar su localización por parte de los investigadores.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla y por la Guardia Civil, a través del Equipo de Policía Judicial de Osuna, bajo la dirección de la autoridad judicial competente.