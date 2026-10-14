Un muerto y un herido en un accidente entre dos coches en el municipio sevillano de Mairena del Alcor

Una persona ha muerto y otra ha resultado herida al colisionar dos vehículos en la localidad sevillana de Mairena del Alcor.

Tal y como ha informado el servicio de Emergencias el 112 perteneciente a la Agencia de Andalucía, el trágico suceso ha tenido lugar sobre las 9:20 horas de este miércoles.

En este momento, el sistema recibió un aviso en el que se alertaba de un choque entre dos turismos en la carretera SE-3202, en sentido a Sevilla capital.

Según el ciudadano que dio la voz de alarma, tras la colisión había personas atrapadas y heridas. Esta circunstancia obligó a las autoridades a dar aviso desde la sala coordinadora al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación y a Mantenimiento de Carreteras.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de las diferentes unidades.

Los bomberos trasladados han confirmado al 112 que uno de los ocupantes que no pudo salir del vehículo ha acabado perdiendo la vida. En cambio, el otro ha tenido que ser evacuado en helicóptero a un centro hospitalario de la provincia.