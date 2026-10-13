La Junta asegura que el trazado definitivo de la línea 2 de Metro se conocerá antes de 2027

La Junta de Andalucía dará a conocer el trazado definitivo de la línea 2 del Metro de Sevilla antes de que comience 2027.

La propuesta será elegida entre las 12 alternativas que baraja actualmente la Consejería de Fomento y Movilidad.

Este martes, durante su intervención en el foro de Gaesco, el consejero Mario Muñoz-Atanet ha hecho hincapié en que el objetivo del departamento que lidera es que el recorrido de dicho transporte sea "mucho más ambicioso" que el inicial.

Desde la Junta quieren que la línea 2 tenga carácter metropolitano y es por ello por lo que "como mínimo" el trayecto llegará hasta el municipio sevillano de Camas.

Asimismo, Muñoz-Atanet ha hablado de la evolución de las dos otras líneas del Metro de Sevilla.

Sobre la línea 1, ha vuelto ha mencionar que la idea de la Junta es que se amplíe el recorrido hasta las localidades de Bormujos y Dos Hermanas, en concreto, al nuevo barrio de Entrenúcleos.

En cuanto a la línea 3, el consejero ha destacado que, "tras más de 14 años de parálisis", ya se ha ejecutado "el 80% de la obra en el entorno de Pino Montano y más del 50% en la Ronda Urbana". Además, ha subrayado las cuatro pantalladoras que están trabajando en la construcción del metro en la Macarena.

Al hilo de esto, Mario Muñoz-Atanet ha recordado que el tramo Sur de dicha línea irá soterrado a su paso por el barrio de Bellavista y el de Los Bermejales, tal y como pidieron los vecinos de la zona.