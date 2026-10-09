El Virus del Nilo se cobra su quinta víctima mortal en Andalucía en lo que va de año: un hombre de 75 años de Sevilla

El Virus del Nilo Occidental (VNO) se ha vuelto a cobrar una vida en Andalucía.

El fallecido es un hombre de 75 años natural del municipio sevillano de Aznalcázar y que permanecía ingresado desde el pasado 26 de agosto en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, donde fue diagnosticado de un cuadro neuroinvasivo de la enfermedad. Se trata de la quinta muerte en la comunidad en lo que va de año.

Según ha comunicado la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, la víctima tenía patologías previas.

Además, el departamento regional ha informado de la declaración de área en alerta del municipio onubense de Santa Ana la Real hasta el próximo 31 de octubre. Esta medida se ha adoptado después de que se confirmase un caso de meningitis vírica por el VNO.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Huelva ya ha comunicado esta situación al Ayuntamiento de la localidad y a la Diputación Provincial, con el objetivo de que se pongan en marcha las medidas previstas en el Plan de Acción remitido por la Administración autonómica.

Cinco fallecidos y 74 casos confirmados

El fallecimiento de este vecino de Aznalcázar se suma a los cuatro registrados anteriormente en Andalucía.

El primero fue un hombre de 82 años, residente en la localidad sevillana de Dos Hermanas, que murió el 5 de agosto. El segundo caso ocurrió el pasado 27 de agosto. Se trató de un vecino de 89 años de Guadalema de los Quintero, pedanía de Utrera, también en Sevilla.

La tercera muerte fue la de un hombre de 81 años, vecino de Tomares. No obstante, cabe destacar que la exposición al virus se produjo en la localidad onubense de Mazagón.

Por último, otro varón de 84 años falleció el pasado 2 de octubre. La víctima tenía patologías previas y era residente en La Puebla del Río, también en Sevilla.

Según los datos facilitados por la Junta, durante la presente temporada se han diagnosticado 74 casos de FNO en humanos en Andalucía. De ellos, 42 han sido leves y 32 graves, entre estos últimos los cinco pacientes fallecidos.

Además, 36 personas han necesitado hospitalización y, por ahora, dos pacientes continuaban ingresados.

Estudios de vigilancia y municipios en alerta

En el marco de las actuaciones de vigilancia epidemiológica, se han realizado pruebas de laboratorio para descartar la infección por el virus del Nilo Occidental a 848 usuarios. Asimismo, se ha llevado a cabo el estudio de arbovirosis en 204 casos de meningitis víricas.

Actualmente, 12 municipios, tres pedanías y una entidad singular andaluces están en situación de área en alerta en la comunidad autónoma.

Junto a Santa Ana la Real, se encuentran en esta situación la pedanía Las Cuartillas de Mojácar (Almería); la pedanía Manzanete de Barbate, Benalup-Casas Viejas y la entidad singular Campiña-Serrano de El Puerto de Santa María (Cádiz): La Carlota y La Rambla (Córdoba); la pedanía Candón de Beas (Huelva); Coria del Río, Isla Mayor, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Peñaflor, Sevilla, Utrera y Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

Esta situación de área en alerta por circulación del VNO supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta.

Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.