Santiago Limón durante su toma de posesión. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.

El socialista Santiago Limón toma posesión como alcalde de Villanueva del Ariscal tras la renuncia de Francisco García

Santiago Limón Cerpa es, desde el pasado miércoles, el nuevo alcalde del municipio sevillano de Villanueva del Ariscal.

El socialista llega al cargo después de la renuncia de Francisco García, quien dejó su puesto como primer edil hace semanas tras alegar que no se quería "convertir en una mala persona".

Los siete votos favorables del grupo municipal del PSOE le han permitido a Limón tomar posesión del cargo.

De esta forma, el nuevo alcalde de la localidad sevillana se ha convertido en el más joven de toda la provincia tras alzarse como regidor municipal con tan solo 30 años.

El actual está siendo el primer mandato como miembro de la corporación municipal de Santiago Limón.

Hasta el momento, el socialista había ejercido como concejal delegado de Juventud, Memoria Democrática y Bienestar Animal.

Durante su toma de posesión, Santiago Limón no se ha olvidado de su antecesor.

El nuevo primer edil ha agradecido a Francisco García su trabajo. "Querido Curro, sabemos las dificultades que nos encontramos al llegar a este ayuntamiento. Se han resuelto muchas y seguiremos en ese camino", ha asegurado.

En paralelo, Limón ha defendido que su objetivo es "proyectar un pueblo moderno, limpio, seguro y con oportunidades para la juventud".

Para el primer edil, es fundamental que "los jóvenes desarrollen su vida en nuestro pueblo".

"No quiero que ningún joven se marche de Villanueva del Ariscal por falta de oportunidades o de vivienda. Nos vamos a dejar la piel en este objetivo", ha recalcado.

Limón es graduado en Ciencias Políticas y de la Administración. A su carrera profesional como concejal en la localidad sevillana se suma su cargo como actual secretario de Organización de Juventudes Socialistas regional y nacional.

Desde este puesto ha desarrollado una trayectoria vinculada a la organización y trabajo político con jóvenes.