Sevilla se consolidó en 2025 como eje para transportar grandes cantidades de cocaína a otras zonas de España y Europa

En diciembre de 2025 se incautó el mayor alijo de cocaína introducido por vía marítima en Andalucía hasta la fecha. Se trataba de un cargamento de 6.500 kilos de esta droga que había llegado hasta la localidad sevillana de Coria del Río.

Este año también tuvo lugar otra aprehensión de alrededor de tres toneladas requisadas en La Puebla del Río, en la misma provincia.

Estas dos operaciones son algunas de las que, en 2025, convirtieron a Sevilla en una de las principales paradas en el transporte de la cocaína en la comunidad del sur de España.

Así se desprende de la memoria de la Fiscalía de Andalucía perteneciente al ejercicio del año pasado y que se publicó este jueves.

En concreto, el documento indica que la provincia, a través del río Guadalquivir, se convirtió en un "eje de transporte" de esta droga. Pero la noticia no se queda ahí. Destaca también el tamaño de las cantidades requisadas.

En concreto, el organismo judicial andaluz habla de "grandes" alijos de coca. En esta línea destaca las dos operaciones citadas.

La primera tuvo lugar el 27 de diciembre, cuando la Guardia Civil incautó alrededor de 6.500 kilos de cocaína en una finca ubicada en la mencionada localidd.

Según indicó el propio Instituto Armado, la operación estaba dentro del IV Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar impulsado por el Ministerio del Interior.

Las casi siete toneladas fueron introducidas en la península a través de embarcaciones semirrígidas de alta velocidad conocidas como narcolanchas, representando el "mayor cargamento de esta droga interceptado hasta la fecha en el sur peninsular introducido mediante este método".

La operación se llevó a cabo dos días después de Navidad, en la madrugada, cuando los agentes detectaron en la entrada del Guadalquivir dos de las conocidas como gomas.

Tras las pertinentes diligencias, los guardias constataron que se trataba de narcos que estaban descargando los fardos para trasladarlos a una finca de la localidad.

Durante el registro del inmueble en el descargaron los paquetes, se localizaron dos zulos subterráneos conformados por dos contenedores marítimos. Era aquí donde la organización criminal almacenaba la droga.

Estos espacios estaban adaptados específicamente para servir como almacén: se podía acceder 'fácilmente' a su interior desde la parte superior.

Dicho operativo se saldó con la detención de tres personas y la incautacaión de tres armas largas de fuego - incluyendo un fusil de asalto AK-47- y dos vehículos robados.

El segundo alijo que menciona la Fiscalía andaluza corresponde a la intervención de una mercancía de casi 3.000 kilos de cocaína.

Esta tuvo lugar en el municipio de la Puebla del Río durante el mes de enero de 2025.

La operación se enmarcó en el mismo plan que la anterior y, tal y como destacó el subedelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, se saldó con la detención de cuatro personas y la incautación de armas y otros tipos de enseres ilícitos.

Organizaciones más violentas





Según el informe del ministerio público, en 2025 las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico intensificaron "la violencia para asegurar la impunidad en el río y sus márgenes, obligando a reforzar medios navales, aéreos en los tramos más sensibles". Ahora, parece que esto último está dando resultado.

Tal y como anunció el pasado martes Francisco Toscano, los avistamientos de narcolanchas en el río Guadalquivir han descendido en lo que va de 2026 en un "80%" respecto al ejercicio anterior.

El subdelegado calificó esta caída del uso del Guadalquivir como canal de introducción de droga como algo "drástico" y aseguró que "la mayoría de los avistamientos actuales en el río están relacionados con maniobras de refugio.

No obstante, recordó que "no se debe bajar la guardia porque la batalla contra el narcotráfico requiere de un esfuerzo constante".

Sevilla, "perfil exportador"

El informe del ministerio público destaca el "perfil exportador" de Sevilla en lo relacionado con el cultivo y la venta de marihuana.

La provincia "ha evolucionado (...) hacia un perfil netamente exportador". La razón está en las "plantaciones medianas y diseminadas en pisos, azoteas, trasteros o naves que abastecen a intermediarios".

Tras conseguir la droga, estos últimos se encargan de mandarla a otros puntos de España e incluso de Europa.

Prueba de ello fue la desarticulación de un grupo criminal durante mayo de 2025. Estos narcos utilizaban operadores logísticos de transporte por carretera para enviar la mercanía camuflada desde Sevilla.

Tal y como informó la Policía Nacional, en esta ocasión la operación comenzó tras la intervención en Francia de un palé con 33 kilos de marihuana con destino a Irlanda.

Las pesquisas permitieron descubrir que la organización contaba con una infraestructura para trasladar grandes cantidades de droga hacia otros países europeos.

Los agentes intervinieron también 52 kilos de cogollos de marihuana ocultos entre rellenos de cojines, distribuidos en dos palés con destino a Irlanda y Alemania y constataron que el grupo se dedicaba a adquirir grandes cantidades de cocaína para enviarlas desde la península hasta Santa Cruz de Tenerife

El operativo se saldó con la detención de cuatro personas por presuntos delitos de tráfico internacional de drogas y pertenencia a grupo criminal. Además, se intervinieron 17 kilos de cocaína, 52 kilos de marihuana, 12.000 euros en efectivo, así como teléfonos móviles y documentación de interés para la investigación.