Prisión provisional y sin fianza para el hombre que apuñaló a su pareja en el municipio sevillano de La Campana

El juez ha decretado el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza para el hombre de 66 años que mató, presuntamente, a su pareja, de 47, el pasado fin de semana en la localidad sevillana de La Campana.

Ahora, tal y como ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el detenido se enfrenta a un delito de homicidio.

El supuesto autor de los hechos ha estado hasta el momento ingresado en un centro hospitalario después de que se intentase quitar la vida tras lo sucedido. Una vez que recibió el alta hospitalaria, el agresor se acogió a su derecho de no declarar.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado en torno a las 22:40 horas en el citado municipio.

Tras una discusión, la víctima salió corriendo a la calle intentando huir de su pareja. Sin embargo, este consiguió alcanzarla y le asestó varias puñaladas con un arma blanca.

El padre del presunto homicida intentó impedirlo sin éxito alguno.

Durante lo ocurrido estaba también el hijo de la fallecida, un menor que actualmente se encuentra "acompañado" y "bajo la guarda de vecinos" de la localidad hasta que su custodia pase a manos del Estado.

Tras la agresión, vecinos de La Campana alertaron a los servicios de emergencias, quienes rápidamente se personaron en el lugar.

La mujer fue atendida por los equipos sanitarios y trasladada a un centro de salud. No obstante, a pesar de los intentos de los facultativos por salvarle la vida, acabó falleciendo sobre las 23:30.

El presunto autor de los hechos fue detenido por la Guardia Civil tras atrincherarse en la vivienda tras labores de negociación de los agentes, que consiguieron que se entregase, para posteriormente ser atendido por una autólisis.

Según indicó la subdelegación del Gobierno, la mujer constaba en el sistema VioGén por una relación anterior, pero el presunto autor de los hechos no.