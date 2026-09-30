El secretario general del PP-A, Antonio Repullo; el candidato a la presidencia del PP de Sevilla, Agustín Aguilera; el presidente saliente, Ricardo Sánchez; el aspirante a la secretaría general, Martín Torres, y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo..jpg PP de Sevilla. E.P.

Agustín Aguilera será el nuevo candidato a la presidencia del PP de Sevilla tras la marcha de Ricardo Sánchez

Agustín Aguilera, diputado por Sevilla en el Parlamento andaluz, será el nuevo candidato a la presidencia del PP de Sevilla en el XVII Congreso Provincial de la formación, que se celebrará el próximo 28 de noviembre.

De esta forma, Aguilera sustituirá a Ricardo Sánchez, quien ha estado ostentando el cargo desde el pasado 2022.

La dirección provincial ha querido poner en valor el trabajo realizado por el hasta ahora presidente del PP de Sevilla, destacando su "entrega, implicación y dedicación" durante esta etapa.

Aguilera, quien asume su nuevo cargo "con muchísima ilusión, responsabilidad y el deber de seguir trabajando por un partido fuerte y unido", también ha subrayado las "muchas horas dedicadas" por su antecesor al servicio de la organización y de los municipios sevillanos.

La preparación del cónclave provincial corresponderá a una Comisión Organizadora presidida por Antonio Enamorado, presidente del Consejo de Alcaldes.

La estructura se completa con Lourdes Fuster en la vicepresidencia y Diego J. García, gerente del PP sevillano, en la secretaría.

Como vocales se integran Iván Pestaña, Juan Bueno, Pamela Hoyos, Macarena O'Neill, Pepe Amaya, Manuel Pacheco, Gloria Guillén y José Veira, según ha explicado el partido en una nota.

Dicho organismo será el encargado de impulsar, coordinar y dirigir los trabajos necesarios para la celebración del Congreso y velar por la transparencia del proceso electoral.

Al respecto, Aguilera ha concluido que el congreso supondrá "un momento importante para poner en valor el trabajo realizado y afrontar con ilusión los retos que el partido tiene por delante".

"El PP de Sevilla es una gran formación construida gracias al compromiso de muchas personas", ha afirmado Aguilera, quien ha remarcado que el partido cuenta con "un enorme capital humano formado por alcaldes, concejales, cargos públicos, afiliados y simpatizantes que trabajan cada día por sus municipios".

Asimismo, el candidato ha avanzado que el portavoz del PP en la Diputación Provincial, Martín Torres, le acompañará en la lista como aspirante a la secretaría general del PP sevillano, una propuesta con la que busca consolidar un proyecto "basado en la cercanía y el crecimiento de la provincia".

"Tenemos mucho camino recorrido. Nuestro propósito es seguir fortaleciendo un proyecto que tiene como principal objetivo ser útil a los sevillanos", ha manifestado.