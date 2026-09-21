Incautados 20.000 euros y varios relojes de alta gama en una operación antidroga en Mairena del Alcor y Carmona

La policía ha requisado 20.000 euros, 9 relojes de alta gama y material dedicado al cultivo de marihuana en dos inmuebles de Mairena del Alcor y Carmona.

La benemérita llevó a cabo la operación "Gato Parisino" ,relacionada con la ocultación de beneficios procedentes del cultivo de droga. En esta operación han participado el Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil (GRS) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia.

Esta actividad nace a raíz de la detención de un hombre que llevaba una gran cantidad de cogollos de cannabis en su vehículo el pasado mes de abril, quien acabó entrando en prisión por este hecho.

Tras esta captura, la guardia civil investigó el alcance delictivo del detenido, posibles relaciones con socios y actividades relacionadas con la droga. Las investigaciones han llevado a la gendarmería a dos inmuebles localizadas en Mairena del Alcor y Carmona relacionadas con el entorno del arrestado.

Como consecuencia del operativo, distintos cuerpos de seguridad del Estado han colaborado con la Guardia Civil interviniendo en las dos propiedades. Las autoridades policiales procedieron a la entrada y registro de ambos inmuebles con el apoyo del Servicio Cinológico de Sevilla y Algeciras, con perros especializados en la detección de dinero y drogas.

Durante los registros practicados, las autoridades han localizado la cantidad de 20.000 euros en efectivo ocultos en distintos puntos de la propiedad, además de 9 relojes de alta gama de distintas firmas de lujo y numerosos efectos materiales relacionados con el cultivo de las plantas de marihuana.