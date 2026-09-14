Muere un hombre tras ser atropellado en Guillena y el conductor se da a la fuga

Un hombre ha fallecido este lunes después de ser atropellado por un turismo en Guillena, en la provincia de Sevilla. El conductor del vehículo se dio a la fuga tras el accidente y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para localizarlo.

El suceso tuvo lugar sobre las 06:45 horas en la calle Falla, en el cruce con la calle San Fernando. Varias personas alertaron al teléfono de Emergencias 112 de Andalucía para informar de que un turismo había atropellado a un varón y que, posteriormente, el conductor había abandonado el lugar.

Tras recibir los avisos, la sala del centro coordinador activó a la Policía Local de Guillena y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 para atender al herido.

El hombre fue trasladado hasta el centro de salud de la localidad. Sin embargo, los servicios sanitarios confirmaron posteriormente su fallecimiento.

Una vez conocido el desenlace, se informó a la Guardia Civil, que se encarga de las actuaciones relacionadas con el atropello, así como de la búsqueda del conductor que se dio a la fuga.

La información ha sido facilitada por el servicio de Emergencias 112 Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía y adscrito a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.