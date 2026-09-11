Las carreteras de la provincia de Sevilla suman más fallecidos que en 2025 pese a un verano con menos muertes

Retenciones a la altura de Dos Hermanas (Sevilla) provocadas por un accidente de tráfico. E.P.

Las carreteras de la provincia de Sevilla llegan a septiembre con un balance más desfavorable que el del mismo periodo del año pasado.

Desde el 1 de enero hasta el 9 de septiembre se han registrado 24 siniestros mortales, frente a los 19 contabilizados en esas mismas fechas de 2025.

En estos accidentes han perdido la vida 27 personas, seis más que el año pasado, cuando la cifra de fallecidos se situaba en 21.

El aumento se produce pese a que el comportamiento de las carreteras sevillanas durante los meses de verano ha sido algo más favorable que el registrado en 2025.

Entre julio y agosto, coincidiendo con el periodo de mayor movilidad, la provincia ha soportado un volumen récord de desplazamientos de largo recorrido: 5,6 millones, un 1,5% más que el año anterior.

En ese mismo periodo han muerto ocho personas en las carreteras, una menos que durante el verano de 2025.

La evolución dibuja así dos fotografías diferentes. Por un lado, el acumulado del año refleja un incremento tanto de los siniestros mortales como de las víctimas.

Por otro, los meses de mayor movilidad han cerrado con una ligera mejora en el número de fallecidos pese al aumento de los desplazamientos.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado precisamente esta evolución durante el verano, al señalar que, pese al incremento de los viajes, se han reducido tanto las muertes como las personas hospitalizadas.

Además, durante estos meses no ha fallecido ningún motorista en las carreteras de la provincia.

Sin cinturón

Los ocho fallecimientos registrados durante el verano se produjeron en siete accidentes de turismo. Uno de los datos que ha puesto de relieve la Delegación del Gobierno es que tres de las ocho víctimas mortales no llevaban puesto el cinturón de seguridad.

En cuanto a la evolución mensual, la estadística refleja un descenso de la siniestralidad durante julio respecto al mismo mes del año pasado. En agosto, por su parte, los datos se mantuvieron estables en comparación con el verano de 2025.

La distribución de los accidentes mortales también refleja una mayor incidencia en las carreteras convencionales. De los siniestros registrados durante el verano, seis tuvieron lugar en carreteras convencionales, mientras que otros dos se produjeron en autopistas o autovías.

El balance llega después de un periodo estival en el que la circulación por las carreteras sevillanas alcanzó un máximo histórico. Los 5,6 millones de desplazamientos de largo recorrido registrados suponen un nuevo techo de movilidad y representan un incremento del 1,5% respecto al verano anterior.

La cifra adquiere especial relevancia porque el aumento de los viajes no se ha traducido en un incremento de los fallecimientos durante estos dos meses.

No bajar la guardia

Ante estas cifras, Toscano ha insistido en la necesidad de mantener la precaución en carretera.

"No podemos bajar la guardia", ha advertido el subdelegado del Gobierno en Sevilla, que ha apelado a la responsabilidad de los conductores y al cumplimiento de las normas de circulación y de las indicaciones de las autoridades.

El objetivo, ha señalado, debe ser que los desplazamientos terminen sin víctimas y que todos los conductores puedan regresar a sus domicilios.

La evolución de los próximos meses determinará si la mejora registrada durante el verano consigue contener el repunte acumulado durante la primera parte del año.

Por ahora, el balance de septiembre mantiene a la provincia por encima de las cifras del año pasado, mientras que el periodo de mayor movilidad del verano ha dejado, pese al récord de desplazamientos, una víctima mortal menos que en 2025.