Un incendio en un almacén de Alcalá moviliza a seis parques de bomberos y amenaza con propagarse

Imagen de archivo del Parque de Bomberos de Morón de la Frontera. E.P.

Un aparatoso incendio declarado este lunes por la mañana en un almacén de madera del Polígono Industrial La Red, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha obligado a movilizar a efectivos de seis parques de bomberos de la provincia ante el riesgo de que las llamas se extiendan a otras instalaciones cercanas.

El aviso se recibió a las 6,10 horas en el servicio de Emergencias 112 Andalucía, que situó el origen del fuego en un almacén ubicado en el número 10 de la calle La Red, dentro del polígono industrial del mismo nombre.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los parques de bomberos de Mairena del Alcor, Arahal, Sanlúcar La Mayor, La Rinconada, Carmona y Alcalá de Guadaíra.

En total, el dispositivo está compuesto por 28 efectivos, además del mando operativo, y cuenta con dos bombas nodrizas pesadas (BNP), dos bombas rurales pesadas (BRP), cuatro bombas urbanas ligeras (BUL) y una autoescala.

Además, se ha solicitado el apoyo del Parque de Bomberos de Dos Hermanas, que ha enviado una bomba nodriza pesada para reforzar el suministro de agua durante las labores de extinción.

Los trabajos se concentran tanto en las naves de la empresa afectada como en impedir que el fuego alcance otros espacios próximos.

Entre ellos se encuentran varias naves destinadas a actividades de reciclaje y otra instalación en la que se almacena polietileno, un material altamente inflamable, según han informado fuentes de la Diputación.

Precisamente, una de las principales preocupaciones de los bomberos en estos momentos es la nave de reciclaje situada junto al almacén afectado, ante el temor de que las llamas puedan propagarse. Fuentes de la Diputación han señalado que el incendio es "muy incandescente".

Desde primeras horas de la mañana trabajan también en la zona efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y sanitarios del 061.

Por el momento no ha trascendido información sobre posibles heridos como consecuencia del incendio ni sobre el alcance de los daños materiales ocasionados por las llamas.