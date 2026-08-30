Espartinas, el pueblo 'socialista' de Sevilla que desobedece a su partido y se suma a las manifestaciones por Ceuta

La alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos, junto a la concejala Gema Gamir. Redes sociales (Ayuntamiento de Espartinas)

El PSOE ha sido claro.

A través de un comunicado emitido el pasado sábado 29 de agosto y firmado, entre otros, por la secretaria general del partido en Andalucía, María Jesús Montero, la formación ha manifestado su decisión de "no participar" en las concentraciones convocadas en apoyo a Ceuta.

Sin embargo, no todos los municipios gobernados por el grupo han acatado las órdenes. Al menos por ahora.

La localidad sevillana de Espartinas ha decidido sumarse a la manifestación convocada el 2 de septiembre por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), organización que está presidida por la alcaldesa 'popular' del municipio gaditano de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo.

Eso sí, la concentración en el pueblo sevillano será en un horario diferente a las demás, a las 12:00 horas.

El pasado viernes, tan solo un día antes de recibir el comunicado de su partido, el Consistorio espartinero publicó un vídeo en las redes sociales.

En él aparecían la primera edil, la socialista Cristina Los Arcos, y la concejala de Políticas Sociales Gema Gamir. Ambas portaban una bandera de Ceuta.

El protagonismo en la publicación se lo lleva la segunda.

Gamir se define como "ceutí y 'caballa' de nacimiento". Es por ello por lo que, a pesar de no vivir en la ciudad en la que el pasado 30 de julio llegaron más de 70.000 personas de manera ilegal tras cruzar a nado la frontera, ha decidido secundar la manifestación que rechaza el partido al que pertenece.

"Queremos invitaros el día 2 a una concentración en apoyo a mi tierra en la puerta del Ayuntamiento a las 12:00 horas. Os invito a todos los espartineros. Por favor, apoyadnos", zanjaba en el vídeo.

Tan solo un día después de llamar a la participación a los vecinos de la localidad sevillana, la cuenta oficial del Gobierno local compartió otra publicación en la que confirmaba la celebración de la protesta.

Cabe destacar que, independientemente de que el documento socialista llegara el pasado sábado, el partido encabezado por Pedro Sánchez ya había mostrado su oposición a las concentraciones en apoyo a la ciudad autónoma.

Por ahora, después de haber recibido el comunicado oficial del PSOE, el Ayuntamiento de Espartinas no se ha pronunciado sobre la continuidad de la manifestación.

Este medio se ha puesto en contacto con fuentes municipales para abordar la cuestión pero, por ahora, no ha recibido respuesta.

En el citado escrito, el PSOE defiende su postura alegando que las concentraciones se han organizado "de forma unilateral al resto de grupo políticos que conforman la FEMP, sin acuerdo y vulnerando el funcionamiento democrático de la Federación".

Además, denuncia que "el PP está utilizando de forma partidista la FEMP y las Federaciones Territoriales de Municipios para ir en contra del Gobierno de España y como movimiento de confrontación y movilización política debido a la situación que se está viviendo en Ceuta".

No obstante, desde el Partido Socialista aseguran "estar con el pueblo de Ceuta y con los y las ceutíes".