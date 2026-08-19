Detenidos en un pueblo de Sevilla dos jóvenes, uno de ellos menor, por robar 20 coches para atracar comercios

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. Guardia Civil.

Dos jóvenes de 19 y 16 años de edad han sido detenidos en el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca como presuntos autores del robo de una veintena de coches que, posteriormente, utilizaban para atracar comercios.

La investigación comenzó cuando la Guardia Civil se percató de "un aumento significativo" de la sustracción de vehículos en los últimos meses.

Además, los agentes vincularon esta actividad con los robos que se estaban cometiendo en establecimientos hosteleros de la localidad.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, el modus operandi de los ladrones consistía en forzar las puertas de los coches para acceder a ellos y, una vez dentro, utilizar un dispositivo específico para descodificar el sistema de arranque.

Una vez que los implicados habían conseguido hacerse con el turismo, se desplazaban hasta comercios para robar en ellos mediante el método del alunizaje.

Posteriormente, los ladrones abandonaban el vehículo en una zona alejada del municipio y lo quemaban.

Estos hechos hicieron que la Guardia Civil intensificara las labores de búsqueda en Los Palacios, operativo que dio como resultado la identificación de los dos jóvenes. Es más, estos fueron sorprendidos 'in fraganti' durante la comisión de uno de los delitos.

Los dos chicos se dieron a la fuga, siendo el mayor de ellos detenido tras una persecución. El otro, en cambio, fue localizado por los agentes días después.

Hasta el momento, las autoridades han recuperado tres coches robados y una máquina recreativa que también había sido sustraída y que se encontraba en el interior de uno de ellos.

Según ha indicado la Benemérita, no se descarta que en los próximos días se den más detenciones relacionadas con estos actos delictivos puesto que la investigación apunta a que puedan haber más implicados.

Con esta operación la Guardia Civil relaciona a estas personas hasta el momento con un total de 22 delitos de robos de vehículos, siendo puestos a disposición de la Autoridad Judicial como presunto autor de delitos contra el patrimonio.