Una pareja de latinos que había ido a trabajar a Estepa, los implicados en el apuñalamiento mortal en Sevilla

El pasado fin de semana ha dejado un balance trágico en la provincia de Sevilla.

Dos crímenes se han saldado con la muerte de dos hombres: uno, víctima de un tiroteo; el otro, tras ser apuñalado presuntamente por su novia.

Sobre las 15:00 horas del pasado domingo, la Guardia Civil recibió una llamada alertando de un trágico suceso en el cortijo El Charquillo, ubicado a las afueras del municipio sevillano de Estepa.

Una mujer de 33 años y natural de Colombia había apuñalado, supuestamente, a su pareja, un hombre de 36 años de edad y con el mismo origen. La víctima acabó perdiendo la vida a causa de las heridas provocadas.

Aunque no han transcendido las identidades, el Ayuntamiento de la localidad ha confirmado a este medio que "ninguno de los dos constaban en el padrón municipal".

Y es que, tal y como cuentan los vecinos del municipio afectado, la pareja "llevaba poco tiempo en el pueblo".

Hay quien dice que ambos eran los guardas de la finca en la que sucedió todo y quienes sostienen que se habían desplazado hasta Estepa "para trabajar en las campañas que comienzan ahora". A partir de septiembre arrancan la temporada de la aceituna y la de los polvorones, dos de las principales actividades económicas de Estepa.

Según los habitantes del municipio, "es muy habitual que lleguen extranjeros" para despachar los próximos meses.

Los trabajadores se alquilan alguna habitación o se hospedan en la misma finca en la que trabajarán mientras transcurre la temporada, que concluye a final de año.

Tras recibir el aviso, agentes del Instituto Armado, de la Policía Local y sanitarios del Servicio de Emergencias se desplazaron hasta el lugar de los hechos.

Una vez allí, la Guardia Civil detuvo a la mujer, quien se espera que este martes pase a disposición judicial.

Mientras tanto, las autoridades están esperando a que las pruebas forenses revelen más detalles de la muerte y continúan con la investigación abierta para esclarecer los hechos.

Por su parte, el Gobierno local ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el lamentan lo sucedido y piden "paciencia y confianza en la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad".

Asimismo, han afirmado que desde el Consistorio se trasladará a la ciudadanía toda la "información que pueda hacerse pública de manera oficial, siempre respetando el desarrollo de la investigación y las actuaciones judiciales".

En paralelo, se ha convocado un minuto de silencio en señal de condena por este acto violento. La cita tendrá lugar el próximo jueves 20 de agosto a las 18:00 horas frente a la casa consistorial.

Tiroteo en Utrera

A este asesinato se le suma el ocurrido la noche del pasado sábado 15 de agosto en el municipio de Utrera.

Tal y como indicó la Benemérita a los medios de comunicación, un hombre de 45 años vecino de la localidad perdió la vida después de recibir tres disparos en el torso.

Los hechos tuvieron lugar en el barrio de El Tinte, "el más conflictivo del pueblo", según afirman vecinos del mismo a este medio.

Sobre las 23:00 horas, el sonido de disparos alertó a los vecinos de la zona, quienes avisaron a las autoridades.

Inmediatamente se personaron en el lugar agentes de la Guardia Civil, sanitarios del 061 y algunos curiosos del pueblo.

Según informó ABC, el responsable de la muerte disparó a la víctima por primera vez desde la ventana de un piso. Posteriormente bajó y lo volvió a hacer dos veces más.

La víctima fue trasladada hasta el Hospital de Alta Resolución de Utrera en estado grave, sin embargo, falleció en el trayecto en ambulancia.

Por ahora, la investigación continúa abierta y bajo secreto de sumario, no descartándose ninguna hipótesis.