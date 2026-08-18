Muere un hombre tras ser atropellado en una carretera de Sevilla mientras cambiaba la rueda: el conductor se ha fugado
El suceso tuvo lugar la mañana del pasado lunes a la altura del municipio de Carmona.
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Un joven de 29 años ha muerto tras ser atropellado por un furgón la mañana del pasado lunes en la carretera A-4, concretamente a la altura del municipio sevillano de Carmona, mientras cambiaba la rueda de su coche.
Ahora, la Guardia Civil está buscando al autor de los hechos, quien se dio a la fuga tras arrollar a la víctima.
Según han confirmado fuentes del 112 Andalucía y de la Guardia Civil a Europa Press, a las 7:30 horas del citado día se alertó a los servicios de emergencias de que un hombre estaba tirado en la vía junto a un vehículo. El punto concreto era el kilómetro 504 de la carretera.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Benemérita y sanitarios del 061. Una vez allí, los efectivos confirmaron que el hombre había fallecido.
Ahora, la investigación, que corre a cargo del grupo de Tráfico, se centra en dar con el paradero del autor del atropello.