Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico. Eduardo Parra. E.P.

Provincia de Sevilla SUCESOS DE SEVILLA

Muere un hombre tras ser atropellado en una carretera de Sevilla mientras cambiaba la rueda: el conductor se ha fugado

El suceso tuvo lugar la mañana del pasado lunes a la altura del municipio de Carmona.

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Un joven de 29 años ha muerto tras ser atropellado por un furgón la mañana del pasado lunes en la carretera A-4, concretamente a la altura del municipio sevillano de Carmona, mientras cambiaba la rueda de su coche.

Ahora, la Guardia Civil está buscando al autor de los hechos, quien se dio a la fuga tras arrollar a la víctima.

Según han confirmado fuentes del 112 Andalucía y de la Guardia Civil a Europa Press, a las 7:30 horas del citado día se alertó a los servicios de emergencias de que un hombre estaba tirado en la vía junto a un vehículo. El punto concreto era el kilómetro 504 de la carretera.

Dos agentes de la Guardia Civil en un control de carretera.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Benemérita y sanitarios del 061. Una vez allí, los efectivos confirmaron que el hombre había fallecido.

Ahora, la investigación, que corre a cargo del grupo de Tráfico, se centra en dar con el paradero del autor del atropello.