La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre a manos de su novia en el municipio sevillano de Estepa

La Guardia Civil investiga la muerte de hombre de 36 años a manos, supuestamente, de su pareja, una mujer de 33. La causa del fallecimiento ha sido por herida de arma blanca.

Según ha confirmado el Instituto Armado a EL ESPAÑOL, los hechos tuvieron lugar el pasado domingo al mediodía en el municipio sevillano de Estepa.

Actualmente, la investigación continúa abierta y los agentes están esperando las pruebas forenses.

Por ahora no ha trascendido ni la identidad de los dos implicados en el trágico suceso ni que figurasen en el sistema VioGén.

La mujer ha sido detenida y se espera que este martes pase a disposición judicial.