Detenido en Sevilla un hombre con dos órdenes de alejamiento por violencia de género que estaba en busca y captura

Imagen de recurso de la Jefatura de la Policía Local de Espartinas.. E.P.

La Policía Local del municipio sevillano de Espartinas ha detenido a un hombre de 44 años que estaba en busca y captura y sobre el que constaban dos órdenes de alejamiento en vigor relacionadas con casos de violencia de género.

La actuación se inició después de que un vecino de la localidad alertase a los agentes de la presencia del ahora detenido.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, quienes al identificar al hombre, se percataron de que constaban sobre él una requisitoria judicial emitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Carmona.

Una vez que se verificó la orden, los agentes arrestaron al individuo.

Posteriormente, según ha informado el Ayuntamiento, se comprobó que el detenido figuraba en el sistema VioGén puesto que tenía en vigor dos órdenes de alejamiento en el ámbito de la violencia de género

La intervención se llevó a cabo conjuntamente con efectivos de la Guardia Civil.

El hombre fue trasladado al Puesto de la Guardia Civil de Gines, donde se continuaron las diligencias correspondientes para dar cumplimiento a la requisitoria judicial.