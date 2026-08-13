Caen dos bandas criminales que obligaban a 15 mujeres a prostituirse en distintas zonas de Sevilla: hay 15 detenidos

Imagen de uno de los locales que se utilizaba como prostíbulo. Guardia Civil.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han conseguido desarticular dos bandas criminales perfectamente coordinadas que prostituían a mujeres en varios municipios de Sevilla.

La operación, denominada Munib Calamitas, se ha saldado con la detención de 15 personas y la liberación de 15 víctimas. Todas ellas eran de nacionalidad colombiana y venezolana y eran captadas en sus países de origen.

Además, los agentes han incautado móviles, tablets, documentación relacionada con la contabilidad de los servicios sexuales y 10.000 euros en efectivo.

Asimismo, se han bloqueado 15 cuentas bancarias que contaban con un patrimonio superior a 30.000 euros y se han localizado tres inmuebles que se usaban para canalizar los beneficios obtenidos mediante la explotación.

Si bien ambas redes eran independientes, las autoridades han podido constatar que se intercambiaban a las víctimas, obligándoles a ejercer la prostitución en diferentes locales.

Todas las ahora liberadas se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad, vivían hacinadas, sin intimidad, en condiciones insalubres y eran obligadas a trabajar para saldar una deuda de 7.000 euros que habían contraído con los delincuentes a través de su llegada a España.

Una vez en España, las mujeres eran alojadas en inmuebles que aparentaban ser viviendas particulares, pero que funcionaban como casas prostíbulo.

Sus captores las obligaban a trabajar las 24 horas del día durante todos los días de la semana.

Los ahora detenidos fotografiaban a las víctimas para anunciarlas a través de plataformas. Usaban una identidad falsa y publicaban sus características y los servicios que ofrecían para atraer a más clientes.

La investigación también permitió determinar que las organizaciones seguían un sistema perfectamente estructurado para maximizar los beneficios económicos.

Los inmuebles que se utilizaban para la prostitución tenían como medida de seguridad sistemas de videovigilancia. De esta forma, los responsables intentaban dificultar la labor de las autoridades.

En total se han llevado a cabo cuatro registros en la provincia de Sevilla. Concretamente en los municipios de Utrera, Gelvas, San Juan de Aznalfarache y Sevilla capital.

Los detenidos se enfrentan ahora a delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra los derechos de los trabajadores y tráfico de drogas.

La operación ha sido desarrollada por el Área de Delitos contra las Personas (EMUME) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla y por la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional.

La investigación que continúa abierta no descartándose nuevas actuaciones policiales ha sido llevada a cabo por el Área de Delitos contra las Personas EMUME de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla y la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales UCRIF de la Policía Nacional.