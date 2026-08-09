Los mejores lugares de Sevilla para contemplar el eclipse solar del 12 de agosto, un fenómeno único en más de un siglo

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 se verá de forma parcial en Andalucía, aunque la franja de totalidad recorrerá España de oeste a este. El fenómeno tendrá lugar al atardecer y alcanzará su máximo en las capitales andaluzas entre las 20:36 y las 20:39 horas.

Será el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La banda de totalidad atravesará buena parte del país, desde A Coruña hasta Palma, pasando por ciudades como Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia, donde la Luna llegará a ocultar por completo el Sol.

Andalucía, sin embargo, se quedará fuera de esa franja, por lo que desde la región andaluza solo podrán contemplar un eclipse parcial, sin que el disco solar llegue a desaparecer por completo.

El del próximo miércoles será el primero de los tres eclipses que se podrán disfrutar desde la península ibérica de un trío de eclipses, que se verán desde España entre 2026 y 2028.

En cuanto a los horarios, el eclipse comenzará en Sevilla a las 19:42 horas y alcanzará su máxima cobertura a las 20:38. El fenómeno concluirá con la puesta de sol, prevista para las 21:20, poniendo así el broche a una de las citas astronómicas más esperadas de los últimos años.

Pese a que Sevilla quedará fuera de la franja de totalidad del eclipse solar, el fenómeno ofrecerá una imagen poco habitual del cielo. En el momento de máxima cobertura, la Luna ocultará entre el 94 % y el 95 % del diámetro del Sol en la provincia, un porcentaje muy elevado, que permitirá disfrutar de una imagen poco habitual desde el cielo.

La diferencia entre alcanzar un 95 % de ocultación y la totalidad es sustancial.

En Sevilla no llegará a hacerse de noche ni será posible observar la corona solar, uno de los grandes atractivos del eclipse total. Sí se producirá una notable reducción de la luz y un descenso de las temperaturas, mientras un estrecho arco del disco solar permanecerá visible.

Para disfrutar del eclipse en las mejores condiciones, lo más recomendable será elegir un punto elevado y con el horizonte hacia el oeste completamente despejado, ya que el fenómeno coincidirá con las horas previas al atardecer.

Dónde verlo en Sevilla capital

Sevilla cuenta en su provincia con distintos miradores y enclaves panorámicos que reúnen estas características y desde los que se podrá seguir la evolución del eclipse. Para quienes quieran disfrutar del eclipse sin salir de Sevilla capital, existen varios puntos de la ciudad desde los que disfrutarlo.

Al producirse poco antes del atardecer, será especialmente importante escoger espacios abiertos y con una visión lo más despejada posible hacia el oeste, por donde se encontrará el Sol en los últimos momentos del eclipse.

Entre las opciones se encuentran algunos de los grandes espacios verdes y enclaves junto al Guadalquivir, así como puntos elevados desde los que obtener una panorámica más amplia de la ciudad:

Isla de la Cartuja: sus amplias zonas abiertas y su ubicación junto al Guadalquivir permiten contar con una buena perspectiva del cielo occidental, especialmente en los espacios alejados de los edificios.

Setas de Sevilla: Se trata de la mejor alternativa céntrica. Es probablemente el mejor mirador del centro para intentar seguir el eclipse hasta el atardecer.

Parque del Alamillo: sus grandes extensiones de pradera y sus áreas sin obstáculos hacen de este parque uno de los lugares más adecuados para buscar un horizonte despejado hacia el oeste y observar el eclipse durante el atardecer.

Torre de los Perdigones: su posición elevada permite disfrutar de una amplia panorámica de Sevilla y buscar una perspectiva sin obstáculos que interfieran en la observación del fenómeno.

Torre del Oro: el entorno del Guadalquivir ofrece un espacio abierto y céntrico desde el que contemplar el eclipse, con el atractivo añadido de hacerlo junto a uno de los monumentos más reconocibles de la capital.

Municipios donde verlo

Para aquellos que estén dispuestos a desplazarse para ver este eclipse, existen buenas opciones, entre los diferentes municipios de la provincia de Sevilla.

El Pedroso: es probablemente el más atractivo desde el punto de vista de la experiencia, porque allí se organizará "Eclipsia Sevilla", una actividad guiada en el entorno natural del embalse del Huéznar.

Estepa: su elevada posición y su ubicación en el sureste de la provincia permiten contar con puntos panorámicos desde los que seguir el eclipse hasta el horizonte. El municipio aparece primero en la clasificación de localidades sevillanas, con una ocultación aproximada del 95,2 %.

El lugar concreto donde ver el eclipse sería el Mirador Balcón de Andalucía, situado en el Cerro de San Cristóbal, el punto elevado más emblemático de la localidad.

Otras opciones a considerar, en la provincia de Sevilla, son los siguientes municipios:

Isla Mayor: su paisaje llano, agrícola y abierto ofrece una de las mejores condiciones para mantener despejado el horizonte occidental durante la puesta de Sol.

La Puebla del Río: al igual que Isla Mayor, el entorno del Bajo Guadalquivir proporciona amplias zonas abiertas y escasos obstáculos hacia el oeste.

Osuna: sus puntos elevados y la amplitud del paisaje de la campiña ofrecen una perspectiva despejada hacia el oeste, lo que permitirá seguir la evolución del eclipse hasta el atardecer, con la opción de seguirlo desde el Mirador de Buena Vista, que tiene una posición privilegiada.