Primera muerte por virus del Nilo este año en Andalucía: fallece el hombre de 82 años ingresado en Sevilla

Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO). Junta de Andalucía Junta de Andalucía / E.P

El Virus del Nilo Occidental (VNO) se ha saldado con su primera víctima mortal en Sevilla esta temporada.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 82 años con patologías previas y natural del municipio de Dos Hermanas.

El anciano permanecía ingresado en el hospital sevillano de Virgen del Valme desde el pasado 27 de julio tras ser diagnosticado de meningoencefalitis por virus del Nilo.

La Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias también ha confirmado un nuevo caso en la localidad sevillana de Aznalcázar, con lo que ya son 17 los diagnosticados esta temporada.

Aunque se trata de un caso leve, la Consejería ha decidido decretar hasta 24 de Agosto el periodo de declaración como área en alerta de este municipio.

Esta situación supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Además, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta.

También requiere intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

Actualmente, son 19 los municipios andaluces declarados como área en alerta

Se trata de Torredonjimeno en Jaén; Salobreña en Granada; Fuengirola y Las Lagunas-Mijas en Málaga y Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Constantina, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla y Lopera (Jaén).

Asimismo, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 km del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta.

Hasta el momento, se han diagnosticado 12 casos leves y 5 casos neuroinvasivos de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía.