El paro encadena seis meses consecutivos de descensos en Sevilla: se han creado 13.000 nuevos puestos de trabajo

El mercado laboral sevillano mantiene su buena racha.

El paro ha descendido por sexto mes consecutivo en la provincia, lo que ha permitido que más de 13.000 personas abandonen las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en lo que va de 2026.

Con ello, la tasa de desempleo se sitúa en el 13,45% de la población activa.

La evolución también mejora en comparación con hace un año.

Sevilla cuenta ahora con 131.385 personas desempleadas, un 9,5% menos que en julio de 2025, cuando los registros del SEPE contabilizaban 145.192 parados.

El delegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha valorado estos datos como una nueva "noticia positiva" para la provincia y ha asegurado que confirman "la mejora del mercado laboral".

Los datos registran una bajada especialmente entre las mujeres y las personas de mayor edad, una tendencia impulsada por el buen comportamiento del sector servicios.

Pese a la mejora general, la brecha entre hombres y mujeres sigue siendo notable.

De las 131.385 personas inscritas como desempleadas, 81.557 son mujeres y 49.828 hombres. Es decir, hay casi el doble de paradas que de parados.

Así, mientras la tasa de paro masculina se sitúa en el 9,50%, la femenina alcanza el 18,01%.

Sectores

Por sectores, el mayor descenso interanual corresponde a la agricultura, cuya tasa de paro baja del 20,66% al 12,78%, una reducción de 7,88 puntos porcentuales.

También mejoran la construcción, que cae hasta el 14,80%; los servicios, con una tasa del 13,16%; y la industria, que registra el nivel más bajo de desempleo, con un 8,38%.

El único grupo que continúa concentrando la mayor tasa de paro es el de las personas sin empleo anterior, con un 22,93%, aunque también reduce su porcentaje en 1,57 puntos respecto al año pasado.

En términos absolutos, el sector servicios sigue reuniendo el mayor volumen de desempleados, con 93.138 personas inscritas.

Le siguen quienes buscan su primer empleo, con 13.801 parados; la construcción, con 11.157; la industria, con 7.233; y la agricultura, con 6.056.