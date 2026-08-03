Cae en Sevilla una banda que vendía cocaína a narcos de toda España: han incautado 100.000 € en efectivo y vehículos de lujo

La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal que se dedicaba a fabricar y vender "grandes cantidades" de cocaína a narcos de toda España.

La operación se ha dividido en tres fases que se ha saldado con la detención de los cabecillas de la organización, testaferros y personas dedicadas al transporte de la droga y su posterior cobro.

En total, se han llevado a cabo cinco registros domiciliarios en los municipios sevillanos de Espartinas, Bormujos y Utrera. Estas actuaciones han permitido a los agentes averiguar cuáles eran las funciones de cada uno de los implicados.

Durante la primera fase, la Policía Nacional frustró el intercambio de ocho paquetes de cocaína de un kilo cada uno. En este mismo episodio se llevó a cabo la detención de los líderes de la banda, quienes también se encargaban de las negociaciones y de la fabricación de la droga.

Del mismo modo, según una nota emitida por el cuerpo, los efectivos detuvieron a otros empleados que hacían de testaferros.

En esta primera etapa de la investigación se incautaron 95.000 euros en efectivo, dos vehículos que habían sido modificados para transportar la droga sin que los agentes la percibieran e instrumentos dirigidos a dificultar la labor de la Policía Nacional.

En concreto, los narcos utilizaban las conocidas como 'raquetas', que sirven para la detección de balizas, y un inhibidor de frecuencias destinado a asegurar las comunicaciones. También se requisó un vehículo de lujo, propiedad de los detenidos.

Durante la segunda parte del operativo se produjeron nueve registros domiciliarios.

Estos tenían como objetivo la detención de los encargados en transportar la mercancía y guardarla. En esta ocasión, los agentes incautaron 5.000 euros en efectivo, varios dispositivos móviles y un vehículo de alta gama.

Finalmente, en la última fase, se llevó a cabo la detención de la persona encargada del transporte por todo el territorio nacional y recaudación del capital preciso para la obtención de drogas. Además, la Policía encontró documentación relativa a pagos y entregas de efectivo.

Una vez los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial junto a los efectos intervenidos, la misma decretó prisión para tres de ellos.