El tercer carril de la AP-4, el escollo de los sevillanos para ir a Cádiz: tardará 7 años y la Junta pide "soluciones provisionales"

Cada verano se repite la misma escena.

Miles de sevillanos ponen rumbo a las playas de Cádiz y acaban atrapados en largas retenciones en la AP-4, la principal conexión entre ambas provincias.

Lo que durante años fue una carretera de peaje se ha convertido, desde su liberalización en 2020, en uno de los puntos calientes del tráfico en Andalucía.

Y, aunque el ansiado tercer carril ya avanza sobre el papel, la solución definitiva todavía tardará años en llegar: según la memoria técnica del Ministerio de Transportes, la infraestructura no estará finalizada hasta 2030.

La ampliación de la AP-4 comenzó a tomar forma tras la eliminación del peaje.

La gratuidad disparó la circulación diaria de vehículos, incrementando los atascos y dando ejemplo de la necesidad de ampliar la vía. Y es que cabe destacar que se trata de una carretera estratégica para la movilidad de los ciudadanos y del transporte de mercancías entre las dos provincias.

Después de idas y venidas, el proyecto dio un nuevo paso este mes de julio.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, anunció la aprobación provisional del documento técnico y del estudio de impacto ambiental del tercer carril entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan.

La actuación contará con una inversión estimada de más de 245 millones de euros.

Las obras contemplan la construcción de un tercer carril por sentido a lo largo de 34,4 kilómetros. Concretamente, entre la conexión de la AP-4 con la A-4, en Dos Hermanas, y el entorno del enlace de Las Cabezas de San Juan con la A-471.

Además, está prevista la remodelación de este último enlace con el objetivo de mejorar la capacidad de la vía, la seguridad y la fluidez del tráfico.

Calendario previsto

Sin embargo, el calendario previsto ha caído como un jarro de agua fría.

La documentación señala que el ansiado carril no estará operativo hasta 2033, alargando durante varios años más -siete para ser exactos- los problemas de una infraestructura considerada clave para el desarrollo económico de Sevilla y Cádiz.

Y es que no es únicamente una demanda de los conductores particulares.

Organizaciones empresariales de sectores como la industria, la logística, el transporte o el comercio llevan años reclamando esta ampliación por el impacto que las retenciones tienen sobre la competitividad y la movilidad entre ambas provincias.

A ello se suma el enorme número de desplazamientos que registra la autopista durante la temporada estival, cuando miles de sevillanos se dirigen cada fin de semana hacia la costa gaditana.

Medidas temporales

Con siete años aún por delante para que llegue la esperada solución, las administraciones han optado por medidas temporales para aliviar la congestión.

Coincidiendo con la operación verano, la Subdelegación del Gobierno, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio de Transportes 'construirá' un nuevo carril utilizando el arcén con pivotes en sentido Cádiz.

A partir de este fin de semana, el tramo habilitado -que se puso en marcha el año pasado- pasa de 3,38 kilómetros a casi siete kilómetros. No obstante, cabe señalar que el carril adicional estará disponible únicamente cuando así lo indiquen los paneles luminosos.

Toscano ha explicado que esta medida ha permitido duplicar ahora su longitud para facilitar la circulación durante los fines de semana de mayor intensidad de tráfico.

Además, solo podrán utilizarlo turismos y motocicletas de dos y tres ruedas, quedando fuera los camiones, turismos con remolque, ciclomotores y ciclos.

Esta actuación beneficia especialmente a los vehículos que abandonan la AP-4 para incorporarse a la A-471 en dirección a los municipios de Lebrija, Trebujena o Sanlúcar de Barrameda.

A ello se suma otra medida excepcional para este verano: la ampliación de las restricciones a la circulación de vehículos pesados.

Hasta ahora solo se aplicaban los sábados, pero este año también afectarán a varios viernes coincidiendo con las principales operaciones salida, entre ellos el 31 de julio y los días 14 y 28 de agosto.

Las limitaciones estarán vigentes los viernes de 16.00 a 20.00 horas y todos los sábados de agosto entre las 10.00 y las 13.00 horas.

La Junta reclama actuaciones inmediatas

Pese a estas medidas, la Junta de Andalucía ha instado a Transportes a aportar "soluciones provisionales" mientras llega el carril y no.

Mario Muñoz-Atanet, nuevo consejero de Fomento, ha declarado que solo la redacción del proyecto requerirá 36 meses, por lo que considera imprescindible adoptar actuaciones que permitan aumentar la capacidad de la AP-4 antes de que llegue el tercer carril.

En este sentido, ha defendido aprovechar las características de una autopista que dispone de carriles y arcenes de gran anchura para implantar soluciones temporales que alivien los atascos.