Golpe al narcotráfico en Sevilla: cinco detenidos al desmantelar varias plantaciones de marihuana en Estepa y Osuna

Nuevo golpe en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Sevilla, en una operación conjunta que se ha saldado con la detención de cinco personas en las localidades sevillanas de Osuna y Estepa.

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a cinco personas al desmantelar cinco plantaciones 'indoor' de marihuana en operaciones desarrolladas en estas localidades de Sevilla.

La operación se ha saldado, además de con los cinco detenidos, con la incautación de 4881 plantas de cannabis y ocho kilogramos de hachís, que los detenidos ya tenían preparados para distribuirlos en el mercado ilegal de venta de marihuana.

Según ha explicado el Instituto Armado en una nota de prensa, la primera operación se realizó en el mes de junio, al conocer la posible existencia de varios centros de producción y cultivo de marihuana en la localidad de Estepa.

Las investigaciones iniciales se realizaron tras recibir diversas informaciones que apuntaban a que podían existir varios centros de producción de marihuana en la localidad sevillana. A partir de entonces, establecieron un dispositivo de vigilancia permanente sobre la actividad de tres inmuebles de la localidad.

Tras ello los investigadores constataron las sospechas iniciales y reunieron los indicios necesarios para realizar las correspondientes entradas y registros en los inmuebles objeto de la investigación.

Dos operaciones y cinco detenidos

En estos tres inmuebles que las autoridades estaban investigando, también existían conexiones ilegales a la red eléctrica según señalan fuentes de la investigación, una práctica que se considera habitual en este tipo de instalaciones, pese al elevado riesgo de incendio.

En los primeros registros se descubrieron 2.652 plantas de 'cannabis' en un avanzado estado de floración y ocho kilos de marihuana ya dispuestas para su distribución, así como material necesario para el corte, elaboración y cultivo de las sustancias intervenidas.

Esta fase de la investigación se saldó con la detención de tres vecinos de Estepa, investigados como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Posteriormente, los investigadores de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil desarrollaron a primeros del mes de julio una segunda operación en la localidad de Osuna. Tras el registro en estos inmuebles, incautaron un total de 2.229 plantas de marihuana en estado adulto.

El trabajo conjunto de ambos cuerpos permitió a las autoridades identificar al principal sospechoso y localizar una segunda propiedad utilizada para la misma actividad ilícita.

La operación se saldó con la detención de dos vecinos de Osuna, quienes han sido puestos a disposición judicial acusados de los mismos delitos.

Ambas operaciones se enmarcan dentro de la permanente colaboración y los servicios conjuntos entre la Unidad Operativa de Sevilla de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Unidad Territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Osuna.