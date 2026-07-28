Nuevo caso del Virus del Nilo en Sevilla: un vecino de Aznalcázar eleva a seis los positivos esta temporada

Ya son seis las personas diagnosticadas con Virus del Nilo Occidental (VNO) en Andalucía. El último caso registrado ha sido un vecino del municipio sevillano de Aznalcázar que presentó síntomas el pasado 24 de julio.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha sido quien ha confirmado el nuevo positivo.

El caso ha sido acreditado mediante PCR por parte del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Se trata de un caso leve identificado gracias a la vigilancia establecida por el Programa de Vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía.

Las personas incluidas en este sistema son los vecinos y visitantes de los municipios de las comarcas de especial seguimiento o que se encuentran en situación de área en alerta, como ocurre con Aznalcázar, que presenten síntomas.

En consecuencia, la Consejería ha decidido prorrogar hasta el 21 de agosto el periodo de área en alerta de este municipio sevillano, informa en un comunicado.

Esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona.

Además, la situación obliga a activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta.

Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

Municipios en alerta

Actualmente, son 15 los municipios andaluces declarados como área en alerta.

Se trata de Torredonjimeno en Jaén; Salobreña en Granada; Fuengirola y Las Lagunas-Mijas en Málaga.

En la provincia de Sevilla, los municipios afectados son Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache y Villamanrique de la Condesa.

Asimismo, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 km del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta.

Hasta el momento, se han diagnosticado seis casos leves de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía.

Los positivos han tenido lugar en las localidades de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río, Coria del Río y Aznalcázar,

Asimismo, se ha detectado circulación de VNO en dos aves silvestres en Andalucía, de un total de 208 analizadas, en una zona alejada de núcleos de población en el Parque Nacional de Doñana.

Hasta el momento, no se ha detectado circulación del VNO en équidos durante la temporada actual.