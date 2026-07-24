El PSOE vuelve a la Alcaldía de Huévar gracias a una tránsfuga del PP tras siete años de gobierno 'popular'

El concejal socialista, Israel Álvarez, con el bastón de alcalde en sus manos tras prosperar la moción de censura. Joaquin Corchero / Europa Press

La localidad sevillana de Huévar del Aljarafe tiene nuevo alcalde. Tras una moción de censura promovida por el Grupo Socialista junto al edil de Ciudadanos y una exedil del PP, la alcaldesa 'popular' María Eugenia Moreno ha sido desbancada de su cargo.

Ahora, será el socialista Israel Álvarez quien lidere el nuevo Gobierno local. El mismo ya ha declarado que comienza una etapa en la que se va a trabajar "con humildad, diálogo y máxima dedicación para estar a la altura de la confianza que Huévar merece".

La moción ha salido adelante gracias al favor de Isabel María Romero, que se había presentado a los comicios municipales en las listas del PP. Sin embargo, hace unas semanas, Romero pasó a ser edil no adscrita.

La alcaldesa explicó entonces que la concejal "ya tenía retiradas las competencias que le fueron asignadas" al detectar una "dejación de funciones de manera reiterada" y "presuntas irregularidades en su gestión".

Según el Ayuntamiento, la edil había impulsado un taller de patinaje "sin que el monitor responsable cumpliera con los requisitos administrativos y legales preceptivos".

Por su parte, el PP criticó que Romero, tras darse de baja voluntariamente como afiliada del partido, hubiera "retenido ilegítimamente" el acta de concejal obtenida "gracias a los votos dirigidos al proyecto de la alcaldesa".

Los populares añadieron que el acta "será jurídicamente suyo, pero la confianza que permitió obtenerla pertenece a los vecinos que votaron al PP, por lo que se trata de una deslealtad".

La moción de censura fue registrada el pasado día 10 de julio y ha sido enmarcada por los 'populares' dentro de un "pacto de transfuguismo" para "arrebatar" la Alcaldía "al proyecto elegido por los vecinos". Justifican su postura poniendo el foco en la coincidencia de fechas entre la presentación de la moción y la vista para sentencia del juicio contra dos exalcaldes socialistas.

Se trata de Rafael Moreno y Áurea Moreno. Ambos han sido juzgados en la Audiencia Provincial por un presunto delito continuado de prevaricación relacionado con la contratación de 21 vecinos entre 2014 y 2019.

Para estos dos ex-ediles, la Fiscalía pide 12 años de inhabilitación "por presunta compra de votos a través de contrataciones irregulares".

Por este motivo, desde el PP critican que la moción llega "bajo la sombra del pasado judicial del PSOE".

"Pueden reunir seis firmas, pero esas seis firmas no borran cómo obtuvo cada concejal su acta ni a qué proyecto político prometió representar", declaran desde el PP. Asimismo, denuncian que "un Ayuntamiento no es una oficina de colocación para fabricar fidelidades ni un mercadillo político donde un acta decide quién se queda con el bastón de mando".