Dos nuevos positivos en la Puebla del Río por el virus del Nilo elevan a cuatro los casos en Andalucía, todos en Sevilla

Un dron interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental (VNO) sobre un arrozal. Rocío Ruiz EP

La Junta de Andalucía ha confirmado dos nuevos casos leves de fiebre del Nilo Occidental (FNO) en La Puebla del Río (Sevilla), con lo que ya son cuatro los detectados en Andalucía en lo que va de temporada.

Las dos pacientes, vecinas del municipio sevillano, comenzaron a presentar síntomas los días 19 y 20 de julio y los positivos fueron confirmados este jueves mediante una prueba PCR realizada por el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Estos nuevos contagios se suman a los ya registrados en Palomares del Río y Villamanrique de la Condesa. Según ha confirmado Salud, los cuatro casos han evolucionado de forma leve y han sido detectados gracias al dispositivo de vigilancia previsto en el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental.

La Delegación Territorial de Salud y Consumo ya ha trasladado la situación tanto al Ayuntamiento como a la Diputación de Sevilla.

En lo que va de año, Andalucía ha realizado estudios de laboratorio a 262 personas, ha investigado posibles arbovirosis en un centenar de pacientes con meningitis víricas y ha efectuado 688 determinaciones del virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre, todas ellas con resultado negativo.

Los únicos cuatro casos humanos confirmados hasta el momento corresponden a Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa y La Puebla del Río.

Doce municipios declarados en alerta

Los dos casos positivos se han producido en La Puebla del Río, un municipio que ya había sido declarado previamente como área de alerta.

Como consecuencia de estos nuevos diagnósticos, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha prorrogado hasta el 17 de agosto la declaración de área en alerta en La Puebla.

Esta medida implica reforzar la vigilancia entomológica, animal y humana, además de intensificar las campañas informativas dirigidas a la población a través de farmacias comunitarias y profesionales de enfermería para fomentar las medidas de protección frente a las picaduras de mosquito.

Andalucía cuenta actualmente con doce municipios declarados como áreas en alerta por el virus del Nilo Occidental. De ellos, nueve son municipios de la provincia de Sevilla.

Se trata de las localidades sevillanas de Almensilla, Aznalcázar, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río y Villamanrique de la Condesa.

Además, también se encuentran considerados como zona de alerta Pulpí (Almería), Torredonjimeno (Jaén), Salobreña (Granada). En paralelo, la Junta ha detectado circulación del virus en mosquitos capturados en Bujalance (Córdoba).

Sin embargo, al igual que ocurrió anteriormente en el municipio sevillano de Benacazón, los puntos de captura se encuentran a más de 1,5 kilómetros del núcleo urbano, por lo que no ha sido necesario declarar el municipio como área en alerta.