Golpe al narcotráfico en El Palmar de Troya: 25 detenidos, 24 plantaciones y 50.000€ en efectivo intervenidos

Hasta 24 plantaciones de marihuana, 25 personas detenidas y otras cuatro investigadas.

La Guardia Civil ha desarticulado una banda dedicada al tráfico de drogas en el municipio sevillano de El Palmar de Troya.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, la operación Ulises comenzó el pasado mes de mayo después de que un consumo de luz desmesurado e irregular en diferentes puntos de la localidad hiciera saltar las alarmas.

A partir de ese momento, la Benemérita comenzó una investigación que se ha saldado con la incautación de 24 plantaciones con "sistemas muy sofisticados", 2.200 plantas de marihuana en diversas fases de crecimiento, 70 kilos de cogollos ya procesados y listos para su venta, más de 50.000 euros en efectivo y una escopeta de calibre doce.

Ahora, todo lo intervenido y las 25 personas detenidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial. No obstante, aunque ya hay un balance definitivo de lo incautado, la Guardia Civil no descarta más detenciones.

La operación ha requerido la participación de un equipo multidisciplinar debido al elevado número de objetivos que estaban en el punto de mira.

En concreto, han intervenido unidades especializadas de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria.

Además, durante todo el operativo se ha contado con la colaboración de la compañía eléctrica. Los técnicos tuvieron que desconectar hasta 21 enganches ilegales de la red.

El Instituto Armado ha subrayado que este tipo de manipulaciones irregulares suponen un riesgo de incendios, sobrecargas estructurales y cortes de suministro.

En total, los agentes han llevado a cabo 16 registros y entradas simultáneas en El Palmar de Troya.

Sin embargo, antes de dar con los lugares en los que se cultivaba y preparaba la droga, los investigadores tuvieron que sortear fuertes medidas de seguridad y ocultación que los implicados habían colocado en las infraestructuras.

En la fase de explotación de la operación han participado la Unidad de Análisis e Investigación de Fiscal y Fronteras (UDAIFF) junto con el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de la Comandancia de Sevilla, las Unidades operativas de Córdoba y Sevilla de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

También se ha requerido la colaboración del Grupo Operativo Local de la Policía Judicial de Policía Nacional de Écija (Sevilla), con el apoyo para realizar los registros de la USECIC y GRS de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla así como la UPR de Policía Nacional de Sevilla, contando con la colaboración de la compañía eléctrica.

El éxito de esta investigación confirma una línea de acción que cuenta con recientes precedentes de envergadura en la provincia.

Así, el dispositivo guarda una gran similitud operativa con la reciente operación desarrollada en la localidad de Marinaleda, también con un gran despliegue de medios y que concluyó igualmente con un elevado número de registros domiciliarios y múltiples detenciones en una sola jornada.

Las instituciones policiales advierten que, de detectarse irregularidades extendidas similares en otros municipios, se continuarán ejecutando dispositivos de la misma contundencia y magnitud en el futuro, impulsados por las autoridades judiciales.