Alerta por el virus del Nilo en Villamanrique (Sevilla) tras confirmarse el segundo caso en humanos en la provincia

Un dron interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental. Rocío Ruiz Europa Press

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado el segundo caso humano de fiebre del Nilo Occidental durante la presente temporada en la provincia de Sevilla.

El afectado es un hombre residente en Villamanrique de la Condesa (Sevilla) cuyo positivo ha sido confirmado este martes, 21 de julio, mediante PCR realizada por el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Este varón empezó a presentar síntomas compatibles con la enfermedad desde el 13 de julio, por lo que se le realizó la prueba aunque sus síntomas son leves.

Se trata del segundo caso confirmado en la provincia de Sevilla, tras el positivo de una mujer en Palomares del Río a principios del mes de julio, un municipio situado también en el Aljarafe sevillano.

El caso de esta mujer que pasa determinados periodos en Palomares, empezó a presentar síntomas compatibles con el virus del Nilo el 3 de julio, tras lo que se confirmó su positivo mediante una PCR.

Alerta sanitaria de un mes en el municipio

Estos dos casos en poco tiempo han provocado que la Junta de Andalucía haya decretado alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en el municipio.

Las administraciones andaluzas se toman muy en serio evitar la propagación de este virus, que puede suponer un peligro para la salud pública, especialmente en los últimos meses de la primavera y el inicio del verano, que es un tiempo propicio para que se produzca un repunte de casos.

Esto obliga a que tanto desde la Junta como los propios ayuntamientos locales se vean obligados a reforzar las medidas para controlarlo y evitar su propagación.

En este caso, Sanidad ha declarado en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) el municipio de Villamanrique de la Condesa por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio.

Esta medida supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, en este caso hasta el 18 de agosto.

Además, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.