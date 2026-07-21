Su peso en 'bombones colorados' por ganar el Mundial: Los Palacios homenajea a Fabián y Gavi dándoles tomates

Cuando España aún se recupera de la resaca tras la victoria en la final del Mundial de Fútbol, un rincón de la provincia de Sevilla se prepara para recibir a sus estrellas. Dos, el mismo número que decorará la camiseta de la Selección a partir de ahora.

Desde que Ferran Torres marcara el gol que los alzó hasta la cima del deporte el pasado domingo, todo ha sido celebrar. Y con razón.

Primero en el mismo campo en el que se vivió un apoteósico partido que requirió incluso prórroga y acabó con trifulca por parte de los jugadores de la Selección de Argentina.

Luego en el autobús oficial de la Selección y para coronar en Madrid. Todos los jugadores y el cuerpo técnico pasaron por las calles de la capital hasta desembocar en la plaza de Cibeles como marca la tradición para celebrar este tipo de eventos.

Sin embargo, ahora toca 'barrer para casa'. Y aquí es donde entra en juego el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca, tierra natal de Fabián Ruiz y Gavi, dos de las grandes estrellas de la Selección.

La localidad espera impaciente a que den las 20:00 horas de este martes para poder homenajear a sus dos paisanos. Lo hará de una forma nunca vista, original y significativa de su tierra a partes iguales: regalándoles su peso en tomates.

Conocidos popularmente como los 'bombones colorados', los tomates de Los Palacios son uno de los principales símbolos de la localidad y cuentan con un importante reconocimiento por su calidad.

En total, la cooperativa Nieves, una de las más conocidas y la encargada de suministrar el obsequio, calcula que entregará alrededor de 140 kilos del fruto, una cantidad que corresponderá al peso conjunto de ambos futbolistas y que servirá para rendirles un homenaje tan singular como cargado de simbolismo.

Más allá de este curioso regalo, el Ayuntamiento también distinguirá a Fabián Ruiz y Gavi con los correspondientes reconocimientos institucionales, agradeciendo no solo su contribución al éxito deportivo de España, sino también el orgullo que supone para el municipio contar con dos campeones del mundo nacidos en sus calles.

Los Palacios y Villafranca vivirá así una jornada histórica en la que el fútbol y una de sus señas de identidad, el tomate, se darán la mano para homenajear a dos de sus vecinos más ilustres.

No obstante, cabe recordar que estos dos palaciegos no son los únicos que conocen lo que se siente a la hora de ganar un Mundial de Fútbol.

También Jesús Navas formaba parte de la plantilla que consiguió el oro en 2010, el año en el que España se proclamó campeona del mundo por primera vez en su historia.