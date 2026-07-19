El oeste del área metropolitana lidera el encarecimiento de la vivienda: Tomares se dispara un 26,8% en un año

La vivienda continúa encareciéndose en el entorno de Sevilla, aunque el ritmo de crecimiento ya no es homogéneo. Mientras la capital mantiene una tendencia alcista y vuelve a marcar un máximo histórico en el precio del metro cuadrado, son los municipios situados al oeste del área metropolitana los que protagonizan las mayores subidas del último año.

Tomares, Camas y San Juan de Aznalfarache encabezan un proceso de revalorización que supera con claridad al registrado tanto en Sevilla capital como en el resto de localidades colindantes.

Sevilla ha alcanzado en junio de 2026 un nuevo máximo histórico, con un precio medio de 2.835 euros por metro cuadrado. En términos interanuales, el incremento ha sido del 5,6%, una subida significativa que confirma la fortaleza del mercado inmobiliario de la capital.

Sin embargo, la evolución de los municipios del área metropolitana revela que la mayor presión sobre los precios se está trasladando especialmente al Aljarafe más próximo a la ciudad.

El caso más llamativo es el de Tomares. El municipio registra una variación interanual del 26,8%, el mayor incremento entre todas las localidades analizadas.

El precio medio de la vivienda alcanza ya los 2.527 euros por metro cuadrado, una cifra que también supone un máximo histórico para la localidad.

Parte de la explicación de este fenómeno puede deberse a la edificación de nuevas promociones de vivienda promovidas por constructoras de lujo como Grupo ABU, entre otras, donde el precio medio de los inmuebles supera fácilmente los 350.000 euros.

En apenas un año, Tomares se ha consolidado como uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos del entorno de Sevilla, acercándose incluso a los valores de la capital.

Otras zonas del Aljarafe

También en el oeste metropolitano destaca Camas, donde el precio de la vivienda ha aumentado un 12,8% respecto a junio del pasado año.

El metro cuadrado se sitúa actualmente en 1.745 euros, consolidando una tendencia de crecimiento que refleja el creciente interés por este municipio, uno de los más cercanos a Sevilla.

La misma dinámica se observa en San Juan de Aznalfarache. La localidad ha experimentado una subida interanual del 16,5%, situando el precio medio del metro cuadrado en 1.570 euros.

Aunque sus valores absolutos todavía permanecen por debajo de los de Tomares, el fuerte incremento evidencia que la demanda también está ganando intensidad en este municipio.

La evolución de estas tres localidades permite identificar un patrón común. Todas se encuentran muy próximas a la capital y cuentan con una conexión especialmente favorable con Triana y el centro urbano a través de la A-49.

Esa cercanía, unida a unos precios que, en la mayoría de los casos, siguen siendo inferiores a los de Sevilla capital, podría estar impulsando el interés de compradores que buscan una alternativa residencial sin renunciar a la proximidad con la ciudad.

La sureña Dos Hermanas

Más moderado es el crecimiento registrado en el sur del área metropolitana. Dos Hermanas mantiene igualmente una evolución positiva, con un incremento interanual del 12%.

El precio medio de la vivienda alcanza los 1.669 euros por metro cuadrado, lo que confirma que continúa siendo uno de los principales polos residenciales del entorno de Sevilla y uno de los municipios con mayor actividad inmobiliaria.

No obstante, su lejanía con el núcleo más céntrico de Sevilla y los continuos embotellamientos para salir y entrar del municipio en horas punta podrían explicar que su precio se encuentre casi 1.000 euros más bajo que en Tomares.

Al norte

En el norte también se observan importantes diferencias entre localidades. La Algaba se sitúa entre los municipios con mayor crecimiento, al registrar una subida del 15,9% en el último año. Su precio medio alcanza los 1.416 euros por metro cuadrado, reflejando una evolución superior a la media provincial.

Por su parte, La Rinconada presenta un comportamiento más contenido, con una variación anual del 7,5%, situando el precio medio en 1.309 euros por metro cuadrado.

Sin embargo, dentro del propio municipio existen diferencias notables. San José de la Rinconada, uno de sus principales núcleos de población, registra un precio considerablemente superior, con una media de 1.724 euros por metro cuadrado tras incrementarse un 10% en el último año.

Esta diferencia pone de manifiesto la distinta evolución que pueden experimentar los mercados inmobiliarios incluso dentro de un mismo término municipal.

Carmona

El extremo opuesto se encuentra en el este de la capital. Carmona es el municipio colindante con Sevilla donde menos ha crecido el precio de la vivienda durante el último año.

La subida apenas alcanza el 0,3%, mientras que el valor medio del metro cuadrado se sitúa en 1.126 euros. Se trata, además, del precio más bajo entre las localidades analizadas.

Aunque Carmona limita territorialmente con Sevilla, su mayor distancia respecto al centro urbano y a los principales focos de actividad económica puede explicar una evolución mucho más moderada que la registrada en otros municipios metropolitanos.

Este escenario refleja cómo la presión del mercado inmobiliario se está extendiendo hacia los municipios mejor conectados con Sevilla. La búsqueda de vivienda fuera de la capital, favorecida por unos precios todavía más contenidos y por unas buenas comunicaciones, parece estar acelerando el encarecimiento en determinados puntos del área metropolitana.

El resultado es un mercado cada vez más competitivo en localidades que, hasta hace pocos años, ofrecían una alternativa claramente más asequible para quienes buscaban residir a escasos minutos del centro de Sevilla.