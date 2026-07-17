Muere un hombre de 51 años tras quedar atrapado bajo un tractor en su finca de Sevilla
El suceso ha tenido lugar la tarde de este viernes en el municipio de Albaida del Aljarafe.
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Un hombre de 51 años ha muerto este viernes, 17 de julio, tras quedar atrapado bajo un tractor en una finca de Albaida del Aljarafe (Sevilla).
Según han informado fuentes del 112 a Europa Press, la sala ha recibido el aviso sobre las 15,40 horas, alertando sobre un hombre que había quedado atrapado bajo un tractor.
De esta forma, se han desplazado hasta el lugar de los hechos efectivos de la Diputación de Sevilla, Policía Local y Guardia Civil, además de los servicios sanitarios, que han confirmado la muerte del varón.
Por su parte, la Policía Local ha concretado que no se trata de un accidente laboral dado que este hombre era titular de la finca, según ha detallado el 112.