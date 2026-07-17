Un incendio en Camas moviliza a 4 parques de bomberos de Sevilla: los efectivos protegen las viviendas cercanas

Los bomberos de cuatro parques de bomberos de la provincia trabajan actualmente en la extinción de un incendio originado la tarde de este viernes en el paraje de El Carambolo, en el término municipal de Camas.

Según indican desde Infoca, la "magnitud" del fuego ha obligado a las autoridades a proteger las viviendas más próximas a las llamas.

El incendio está localizado en la carretera N-630 junto a la rotonda situada en el Centro Comercial Carrefour Aljarafe.

Los bomberos recibieron el aviso en torno a las 15:30 horas de esta tarde.

Posteriormente, hasta el lugar de los hechos se trasladaron dos aviones anfibios ligeros, dos grupos de bomberos y un vehículo autobomba, que han sido requeridos por la Diputación de Sevilla para controlar el mismo.

Según informa Europa Press, también se desplazaron efectivos de los parques de Mairena del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor, Santiponce y Pilas.

Cabe destacar que se espera que las temperaturas suban de cara a los próximos días.

Según han informado la Junta de Andalucía y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este fin de semana se espera la llegada de una ola de calor que durará alrededor de 20 días.

Este fenómeno ha provocado que, desde el próximo sábado, se active la alerta naranja por altas temperaturas en cinco provincias y la amarilla en dos. Esta situación podría dificultar las labores de los efectivos de emergencia para extinguir el incendio.