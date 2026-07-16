Cae una banda que explotaba a 18 inmigrantes en Sevilla: vivían hacinados y amenazados de muerte

La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal que explotaba a trabajadores agrícolas en el municipio sevillano de El Real de la Jara.

En concreto, la Benemérita ha liberado a 18 víctimas procedentes del extranjero que, además, vivían en condiciones inhumanas. Estas estaban hacinadas en una nave de la localidad, careciendo de baños, duchas o cualquier condición mínima de habitabilidad.

El presunto responsable dejaba de pagarles y, cuando los trabajadores le reclamaban el sueldo, los amenazaba de muerte e incluso con armas blancas.

Los agentes tuvieron conocimiento de estos hechos el mes pasado, después de que una de las personas afectadas y en situación irregular denunciase las condiciones abusivas a las que estaban siendo sometidos presuntamente por parte de un empresario agrícola de la zona.

Ahora, este hombre se enfrenta a presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros, estafa continuada, amenaza y apropiación indebida.

Además, la Guardia Civil ha investigado la implicación de otras tres personas. Estas tres podrían haber cometido labores de vigilancia y transporte de los trabajadores.

El operativo, denominado BAETIS CISTUS y llevado a cabo por el Equipo ROCA de La Rinconada, se enmarca en los servicios preventivos y de investigación contra los delitos en el ámbito agrícola y laboral realizado por el Instituto Armado en la provincia de Sevilla.

La primera línea de investigación llevó a los investigadores a concretar una presunta doble vía de financiación ilícita de la organización criminal.

Los agentes confirmaron que era el líder de la organización quien captaba a las personas extranjeras en situación irregular en España. Posteriormente, aprovechándose de su necesidad económica, las captaba y trasladaba hasta la citada nave industrial.

Una vez en el lugar, el empresario le pagaba de forma sistemática los trabajos para ganarse así la confianza de las víctimas.

Sin embargo, a medida que iban pasando los días, esto cambiaba y el ahora detenido dejaba de abonarle el importe.

Es más, el presunto responsable de los hechos les cobraba una cantidad diaria en concepto de pernoctación y el traslado. De esta forma, las víctimas contraían una deuda.

Cuando las víctimas reclamaban el pago de las cantidades que se les adeudaban por su trabajo, el ahora detenido respondía con amenazas de muerte a través de mensajes telefónicos y, en ocasiones, de forma presencial, exhibiendo armas blancas de grandes dimensiones y utilizando perros de razas potencialmente peligrosas para amedrentarlas.

Delito de estafa

Paralelamente, la Guardia Civil constató la presunta comisión de un delito de estafa por parte del detenido, que convencía a propietarios de fincas agrícolas, principalmente de las provincias de Huelva y Sevilla, ofreciéndoles elevados beneficios económicos por la recolección de sus cultivos mediante cuadrillas de trabajadores a su cargo.

No obstante, una vez finalizados los trabajos, incumplía las condiciones pactadas.

La Guardia Civil ha constatado hasta el momento una elevada pérdida monetaria y un alto perjuicio económico por la apropiación indebida de material agrícola y el fraude sufrido por los propietarios de las fincas.

La operación BAETIS CISCUS ha finalizado con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de los cuatro implicados.

La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de La Rinconada, contando con el apoyo de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, y componentes del Puesto de El Real de la Jara de la Guardia Civil de Sevilla, junto con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla.